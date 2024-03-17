16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
В Молдавии задержали пытавшегося поджечь здание посольства России мужчину
Мужчина, который пытался поджечь посольство России в Молдавии, задержан на 72 часа, в Министерстве иностранных дел России потребовали наказать виновного в инциденте.
В кишиневской полиции сообщили, что бросивший две емкости с горючими веществами через забор российского посольства в столице Молдавии задержан на трое суток. Он сообщил, что помимо молдавского гражданства обладает и российским, передает РИА «Новости».
Замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что российская сторона будет добиваться соответствующего наказания для поджигателя посольства.
Напомним, на избирательном участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии до 20.00 (21.00 мск).
В воскресенье у посольства России в Кишиневе неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было приостановлено.