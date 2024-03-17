В Молдавии задержали пытавшегося поджечь здание посольства России мужчину

Tекст: Вера Басилая

В кишиневской полиции сообщили, что бросивший две емкости с горючими веществами через забор российского посольства в столице Молдавии задержан на трое суток. Он сообщил, что помимо молдавского гражданства обладает и российским, передает РИА «Новости».

Замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что российская сторона будет добиваться соответствующего наказания для поджигателя посольства.

Напомним, на избирательном участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии до 20.00 (21.00 мск).

В воскресенье у посольства России в Кишиневе неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было приостановлено.