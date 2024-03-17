16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
Закрылись избирательные участки в живущих по московскому времени регионах России
В последний день голосования на выборах президента России работу завершили избирательные участки в живущих по московскому времени регионах.
Как сообщает РИА «Новости», в 20.00 участки закрылись в столичном регионе, а также в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
Кроме того, избиратели Карелии, Крыма, Чувашии, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Ярославской областей, Севастополя и Ненецкого автономного округа могли проголосовать дистанционно.
Ранее сообщалось, что общая явка на выборах президента России по стране составила 73,33% по состоянию на 19:44 мск.