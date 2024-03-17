ЦИК: Явка по участкам на выборах президента России достигла 73,33%

Ветеран СВО рассказал о попытках мошенников заставить его залить зеленкой урну для голосования

Украинские мошенники попытались заставить ветерана СВО из Горловки залить зеленкой урну для голосования

Tекст: Антон Антонов

В конце января мошенники позвонили Сидорову и, выдав себя за сотрудников сотовой компании из России, заявили о блокировке sim-карты, передает РИА «Новости».

Затем поступили звонки якобы от Центрального банка и силовиков. Как рассказал сам Сидоров, звонившие сыграли на его страхе, велев «найти банкомат, чтобы при снятии денег мошенники не смогли перехватить средства». Под предлогом неразглашения его убедили снять деньги со счета и перевести их согласно предоставленной инструкции, передает ТАСС.

15 марта с ним связались якобы сотрудники банка. Ему заявили, что на его избирательном участке в избирательной комиссии «сидит этот мошенник». Ветеран должен был залить урну зеленкой, чтобы его, как утверждали звонившие, отвезли в СК для дачи показаний по делу о мошенниках. После чего он якобы должен был получить обратно деньги.

В пресс-службе УФСБ по ДНР пояснили, что мужчина обратился в правоохранительные органы, как только понял, что его пытаются толкнуть на преступление. Уточняется, что крупную сумму Сидорову выплатили за тяжелое ранение, которое мужчина получил в ходе участия в СВО.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщал, что в столице в субботу мужчина попытался испортить зеленкой бюллетени в ящике для голосования, ему это не удалось. Кроме того, жительница Алексеевского округа Белгородской области залила стационарный ящик для голосования зеленкой, женщина задержана. Следственные органы в Калининградской области возбудили уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в городе Зеленоградске, где 64-летняя женщина 16 марта вылила краску в урну с избирательными бюллетенями.

Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила портивших урны на избирательных участках о больших сроках. По словам Памфиловой, задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы.