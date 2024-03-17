16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
Наблюдателя на выборах под Саратовом оштрафовали за дискредитацию армии
Суд в Балаково Саратовской области оштрафовал на 45 тыс. рублей наблюдателя на выборах президента РФ за высказывания о спецоперации на Украине, сообщили в областном главке МВД.
50-летний мужчина, наблюдавший за выборами от кандидата от КПРФ Николая Харитонова, в разговоре с журналистом выразил свою позицию о спецоперации. Полиция составила на него протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ»), передает РИА «Новости».
В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области уточнили, что предоставленные полицией административные материалы в отношении балаковца рассмотрены в суде, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей.
В четверг член ОП Александр Малькевич предложил ввести наказание для россиян за выражение проукраинской позиции в соцсетях.
Ранее стало известно об отъезде из России врача-педиатра Сергея Бутрия, который был арестован на десять суток по статье о возбуждении ненависти и вражды. Поводом для возбуждения дела в отношении Бутрия стало интервью врача журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). В своих соцсетях он пояснил, что во время отбывания наказания ему якобы намекнули, что «этим все не ограничится».