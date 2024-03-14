В ОП призвали выявлять в соцсетях проукраински настроенных россиян

Член ОП Малькевич предложил ввести наказание для россиян за выражение проукраинской позиции в соцсетях

«Мне кажется, что эти и другие люди, которые судорожно уезжают из нашей страны, справедливо опасаясь возмездия или наказания за свое отношение и к нашей стране, и к ее защитникам и героям. Это жертвы западной пропаганды, которая толкает людей на подобные выходки, ломает им судьбы, заставляют уезжать из родной страны. К этому сознательно подталкивают и западные деятели, потому что они потом получают податливый материал для использования в своих провокациях», – говорит Малькевич.



Он объясняет, что, уехав за границу, человек год-полтора только будет «мыкаться на чужбине» без работы, уюта, в связи с чем становится для Запада легкой мишенью для использования в своих интересах. Например, их могут агитировать пойти на митинг у российских посольств или заставить принять участие в каких-то антироссийских акциях.

«Вообще у нас давно надо было ввести нормы, правила поведения в социальных сетях, потому что у этой владелицы кафе, которая сбежала, в соцсетях тотальное заукраинство. Потому что это было позволено. А если бы был установлен строжайший запрет с наказанием за подобную позицию, то люди понимали бы, что все достаточно серьезно, что не может быть никаких игр. Я всегда говорю, что наказание должно быть не только неотвратимым и суровым, но и максимально публичным. А до тех пор, пока в соцсетях царят игривые настроения, и людей там подталкивают ходить в общественных местах или ездить в метро с символикой нацистского государства на одежде, сумках и рюкзаках, все так и будет продолжаться», – объясняет член ОП.

Ранее стало известно об отъезде из России врача-педиатра Сергея Бутрия, который был арестован на десять суток по статье о возбуждении ненависти и вражды. Поводом для возбуждения дела в отношении Бутрия стало интервью врача журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). В своих соцсетях он пояснил, что во время отбывания наказания ему якобы намекнули, что «этим все не ограничится».

Также в начале марта из страны уехала владелица люберецкой кофейни Алена Полякевич, написавшая ранее в своих соцсетях, что выгнала из своего заведения участника СВО, который, по ее словам, «вел себя, мягко говоря, не очень». После инцидента девушку признали виновной по статье о дискредитации армии России и оштрафовали на 45 тыс. руб.