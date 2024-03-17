В Госдуме сообщили о высокой деструктивной активности посольства США в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Он рассказал на брифинге, что с начала года было зафиксировано 40 провокационных обращений к россиянам, в том числе по дискредитации текущей избирательной компании, передает РИА «Новости».

Он отметил, что данные о деятельности посольства США для принятия мер реагирования направлены в МИД России.

Также он отметил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства отметила увеличение объемов теневого финансирования подрывной деятельности внутри России в предвыборный период.

По словам Пискарева, комиссия зафиксировала попытки иноагентов повлиять на общественное мнение путем распространения дезинформации и агитационных материалов. Также он обратил внимание на то, как в сети распространяются фейки о голосовании за рубежом, видео и фото очередей россиян на избирательные участки выдаются за акцию протеста.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что США пытались заручиться поддержкой международного сообщества в деле о непризнании выборов в России.