Политолог назвал причины высокой явки в Челябинской области

Политолог Минченко: Явка на выборах продемонстрировала высокий уровень мобилизации страны

Tекст: Олег Исайченко

«Я считаю, что нынешний результат по явке – это слагаемое нескольких составляющих. Но в целом, конечно, мы видим высокий уровень мобилизации по стране», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Особое внимание эксперт обратил на показатели Челябинской области. «Регион выгодно выглядит на фоне других промышленных субъектов, в том числе на Урале. И даже лучше, чем в предыдущие годы. На мой взгляд, это связано с тем, что после начала СВО и санкционного давления экономика области не просто импортозаместилась, а импортоопередилась», – объясняет он.

«Под руководством губернатора Алексея Текслера удалось очень быстро перезагрузить региональную экономику, найти новые ниши, новые места. Более того, сегодня, мне кажется, очень важно, что руководство субъекта предлагает новые стратегии развития, причем не только для региона, но и для всей страны», – рассуждает собеседник.

«Алексей Текслер как глава профильной комиссии по экономике Госсовета, предлагает новые интересные идеи по развитию промышленности и по решению миграционной проблемы. Например, предложение по активному развитию робототехники на предприятиях. То есть, замысел в том, чтобы решать проблему дефицита рабочей силы не посредством увеличения числа мигрантов, а за счет более активного использования робототехники. Тем более, что в Челябинской области подобного рода эксперименты и инновации уже вполне в ходу», – заключил Минченко.

Ранее в избирательной комиссии Челябинской области сообщили, что к 18.00 (16.00 мск) явка на выборы президента составила 73,91%, пишет РИА «Новости». К этому моменту свою волю изъявили почти 1,9 млн человек с учетом ДЭГ. Отмечается, что только за первые два дня голосования регион показал явку в 59,28%.

Есть и ряд других субъектов России с высокими показателями. Так, в Бурятии к 15.00 (10.00 мск) проголосовали более 450 тыс. избирателей, явка составила 67,82%. В Закаменском районе явка превысила 94%.





Новые регионы также проявили активность. Например, в ЛНР, как сообщила председатель избиркома региона Елена Кравченко, во время голосования не было зафиксировано нарушений. А явка составила 87,12% с учетом досрочного периода. В общей ложности в регионе работали 581 участок, все они закрылись в 16.00 мск.

В Херсонской области с учетом явки на досрочном голосовании она составила 83,87%. В ДНР на 12.00 мск фиксировалась предварительные данные по явке – 87,98%. В Запорожской области явка составила 56%.

На 20.00 мск общая явка по стране, согласно данным сайта ЦИК, составляет 73,33%. В регионах, живущих по московскому времени, избирательные участки закрылись согласно плану.