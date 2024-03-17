16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
В Херсонской области начался подсчет голосов на выборах президента России
Сотрудники территориальных избирательных комиссий в присутствии наблюдателей вскрыли мобильные и стационарные урны с бюллетенями, передает РИА «Новости».
Далее бюллетени были объединены в общую массу, сотрудники ТИК будут сортировать бюллетени на отдельные стопки в зависимости от того, за кого отдан голос в бюллетене. Еще одна стопка предназначена для недействительных бюллетеней. Позже, когда голоса будут отсортированы, бюллетени направят в центральную избирательную комиссию Херсонской области.
Итоговая явка на выборах президента России в Херсонской области с учетом явки на досрочном голосовании составила 83,87%.
Голосование на выборах президента России в Херсонской области завершилось в 16.00 мск.
Напомним, итоговая явка по итогам трех дней голосования и досрочного голосования на выборах президента России в ЛНР составила 87,12%.