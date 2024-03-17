Член УИК в Запорожской области рассказала о единении граждан после атаки беспилотника

Член УИК Никулина: Избиратели Запорожья почувствовали единение после атак ВСУ

Tекст: Андрей Резчиков

«Здание, где находился наш избирательный участок в селе Водяное Запорожской области, подверглось атаке беспилотников ВСУ. Поэтому участок был перемещен в соседнее село. Члены избирательной комиссии не пострадали. Люди звонили и спрашивали, где можно проголосовать. У всех желающих, несмотря на атаки дронов, была возможность отдать голос», – рассказала Любовь Никулина, председатель участковой избирательной комиссии №521 в селе Водяное.

По ее словам, здание, где находился участок, было атаковано беспилотниками не менее трех раз. «Избиратели не были запуганы, наоборот, чувствовалось единение людей», – добавила Никулина.

О том, что украинские войска также атаковали избирательный участок в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области, ранее в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, двойной удар нанесли дроны-камикадзе «Заноза».

По информации ТАСС, позже в администрации города сообщили в взятии ситуации под контроль. «Участок был оперативно перемещен и открылся в резервном помещении», – пояснили в избиркоме Запорожской области.

Как отметила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко, «мы знаем подлость и коварство врага». «У несчастных жителей Украины нет выборов, поэтому они пытаются сорвать наши. Мы предвидели это и хорошо организовали процесс, сейчас мы готовы к любому развитию ситуации», – рассказала Катющенко.

По последним данным, явка в Запорожской области составила более 72%.