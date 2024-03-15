Дело заведено из-за вылитой зеленки в урну для голосования в Симферополе

  • Новость часаПутин проголосовал на выборах президента России
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    Армию Украины отбросили от границы России
    Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России
    Памфилова предупредила «подонков» о больших сроках за порчу урн для голосования
    Ани Лорак решила получить российское гражданство
    ЦИК: Явка на выборах президента России превысила 25%
    СК решил наградить спасшего сестру при обстреле ВСУ белгородского мальчика
    Россиянина оштрафовали в Эстонии за георгиевскую ленточку
    В Германии сообщили о гибели воевавшего на стороне ВСУ немца
    Токаев предложил изменить герб Казахстана
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

    6 комментариев
    15 марта 2024, 18:43 • Новости дня

    Дело заведено из-за вылитой зеленки в урну для голосования в Симферополе

    Дело заведено из-за вылитой зеленки в урну для голосования в Симферополе
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело возбудили после того, как женщина вылила зеленку в урну для голосования на избирательном участке в Симферополе, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    Происшествие случилось на участке №339, глава крымского избиркома Михаил Малышев заявил, что женщина залила жидкостью комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сами бюллетени не повреждены, передает РИА «Новости».

    Дело завели по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

    В ведомстве отметили, что подозреваемой 31 год, она живет в Крыму. Женщина принесла в пакете из-под сока зеленку и вылила ее в урну для бюллетеней. Она сейчас на допросе.

    Напомним, в Москве женщина вылила краску в урну для бюллетеней. Попытки испортить ящики для голосования зафиксированы также в КЧР и в Югре. В Петербурге местная жительница по заданию с Украины бросила «коктейль Молотова» в избирательный участок. В Москве пожилая женщина подожгла бюллетень, находясь в кабинке для голосования.

    Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что задержанным за порчу урн на избирательных участках, по их словам, обещали заплатить за уничтожение бюллетеней.


    14 марта 2024, 19:40 • Новости дня
    Европарламент призвал Россию вернуть Румынии золотой запас
    Европарламент призвал Россию вернуть Румынии золотой запас
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Европейского парламента (ЕП) подписали резолюцию, в которой потребовали от России вернуть Румынии ее золотой запас и культурные ценности, переданные в 1916 году.

    «Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние», – говорится в резолюции, передает РИА «Новости».

    Речь идет о золотом запасе, культурных, религиозных и архивных ценностях, переданных России на хранение в начале XX века. По утверждению евродепутатов, не возвращая вышеуказанное, Москва «нарушает международное право».

    Кроме того, ЕП призвал Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС включить вопрос возвращения национального достояния Румынии в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях с Россией, как только региональная ситуация позволит возобновить политический диалог между сторонами.

    Ранее историк Армен Гаспарян в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил претензии Румынии на золотой запас в России.

    Коментарии (97)
    15 марта 2024, 10:35 • Новости дня
    Макрон потребовал отдать Крым Украине

    Макрон: Крым должен быть признан частью Украины для прочного мира

    Макрон потребовал отдать Крым Украине
    @ Alexis Sciard/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Прочного мира на Украине не будет, если Крым не перейдет под контроль Киева, заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон сообщил, что Франция делает все для помощи Украине в конфликте с Россией. «Скажу очень просто: не может быть прочного мира <...>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя недавние антироссийские высказывания Макрона, заявил, что это только доказывает одержимость Запада поражением России.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Кроме того, он называл воссоединение Крыма с Россией историческим выбором.

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    14 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Times: Россия заглушила сигнал GPS на самолете министра обороны Британии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, когда он возвращался из Польши после наблюдения за учениями НАТО и пролетал недалеко от Калининграда, сообщили британские СМИ.

    Как пишет The Times, Россия, как предполагается, заглушила спутниковый сигнал самолета британских ВВС с Грантом Шаппсом на борту, возвращавшегося из Польши. Отмечается, что сигнал пытались заглушить в течение примерно 30 минут, когда самолет пролетал недалеко от российской территории, находящиеся на борту не могли подключаться к интернету, а воздушному судну пришлось использовать другие способы определения своего местоположения, передает РИА «Новости».

    Британского министра в то же время заверили, что безопасности самолета ничто не угрожает. Источник в британской оборонной сфере назвал инцидент «безответственным со стороны России».

    Ранее сообщалось, что российские операторы дронов стали использовать квадрокоптеры, у которых во время полета все время «скачет» частота управления, что значительно усложняет средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника заглушить аппарат.

    Коментарии (13)
    15 марта 2024, 00:52 • Новости дня
    Белгородские власти заявили об отсутствии украинских войск в регионе

    Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии на территории приграничного региона сил ВСУ

    Белгородские власти заявили об отсутствии украинских войск в регионе
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, объехав Грайворонский городской округ, заявил об отсутствии в регионе украинских войск.

    «Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, бой с украинскими войсками идет за пределами Белгородской области.

    При этом он отметил, что Козинке «досталось сильно, разрушения очень серьезные».

    Гладков также сообщил, что вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывез жителей в безопасное место и готовит их к отправке к родным или в пункт временного размещения.

    «Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», – отметил губернатор.

    Ранее сообщалось, что при обстреле украинскими военными города Грайворон в Белгородской области ранены четыре человека. При прямом попадании в дом мужчина ушиб голову, девушка оказалась в шоковом состоянии.

    Еще две женщины получили осколочные ранения, их доставили в районную ЦРБ. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

    При прямом попадании в Грайвороне разрушен жилой дом, разные повреждения получил еще один частный дом, там выбиты окна, посечены фасад и забор.

    Следственный комитет России возбудил дело после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ по фактам гибели и ранения людей.

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    15 марта 2024, 10:50 • Новости дня
    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России

    Минобороны: Потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России составили более 1,5 тыс. человек

    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Суммарные потери украинской армии за три дня попыток прорыва на территорию России, с 12 по 14 марта, составили более 1,5 тыс. боевиков, 18 танков и 23 броневика, сообщило в пятницу Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками российской группировки «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ были пресечены все попытки украинских военных прорваться на территорию Белгородской и Курской областей.

    Суммарно потери ВСУ составили более 1,5 тыс. человек, из которых около 500 – безвозвратные. Также уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

    Отмечается, что 14 марта в 16.30 мск украинская диверсионная группа на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от государственной границы близ приграничного населенного пункта Козинка в Белгородской области.

    По данным оборонного ведомства, после высадки при попытке продвижения вглубь населенного пункта украинские диверсанты были обнаружены и остановлены огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб ВС России.

    Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов.

    Ранее российские войска в очередной раз сорвали попытку проникновения украинских ДРГ на территорию приграничных областей. Бои проходили по направлению к поселку Сподарюшино. Всего было уничтожено 195 бойцов ВСУ.

    За день до этого ВСУ также осуществили попытку продвижения по направлению к Белгородской и Курской областям. Потери противника составили 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР. Кроме того, ими были потеряны гаубица М777, два орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и «Нона».

    Первая в этой серии «штурмовая волна» российских границ произошла 12 марта. Следуя от Одноробовки Харьковской области, украинские бойцы намеревались прорваться в районе населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области, однако 234 боевика были оперативно уничтожены ВС РФ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий.

    Коментарии (19)
    15 марта 2024, 09:49 • Новости дня
    Захарова припомнила Румынии прощенный долг после требования о золоте

    Захарова: Румынии простили почти весь долг перед СССР за разрушения во время Великой Отечественной

    Захарова припомнила Румынии прощенный долг после требования о золоте
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала требование Европарламента к России вернуть Румынии золото, вывезенное в Российскую империю в 1916–1917 годах.

    Захарова в своем Telegram-канале напомнила, что однажды Россия уже передала румынскому правительству значительные золотые запасы: в 1935 году советское правительство в знак доброй воли направило в Бухарест 1436 тонн ценностей, оставшихся с царских времен. Она уточнила, что речь идет о 17 вагонах.

    При этом менее чем через шесть лет Румыния вместе с Третьим рейхом напала на СССР, отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Как подчеркнула Захарова, Москва в 1949 году простила Бухаресту почти весь долг Румынии перед Советским Союзом за причиненные нашему народу и стране беды и разрушения в ходе Великой Отечественной войны. Это 300 млн долларов репараций – 4 млрд долларов на сегодняшние деньги, сообщила она.

    Все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, по экспертным оценкам, составляют 1365–1665 тонн золота – это в 20–25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916–1917 годах.

    Более того, Россия вернула почти все румынское золото и остальные ценности в ходе развития советско-румынских отношений. Так, Чаушеску писал в своих дневниках, что 80% королевского запаса было репатриировано в Румынию в 1948–1949 годах, подчеркнула Захарова.

    Бывший союзник Гитлера, как отметила она, использует русофобские площадки, в том числе Европарламент, чтобы навесить на Россию «свои фантомные долги вековой давности». Все это, как пояснила официальный представитель МИД, призвано поправить плачевную ситуацию в национальной экономике на фоне фермерских забастовок по всей стране.

    Напомним, депутаты Европейского парламента (ЕП) подписали резолюцию, в которой потребовали от России вернуть Румынии ее золотой запас и культурные ценности, переданные в 1916 году.

    Коментарии (18)
    15 марта 2024, 12:31 • Новости дня
    Медведев послал ЕС в ответ на требование «вернуть золотишко» Румынии
    Медведев послал ЕС в ответ на требование «вернуть золотишко» Румынии
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз «можно только послать» после того, как Европарламент принял резолюцию, поддержав требования Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916–1917 годы румынского золота, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    На своей странице во «ВКонтакте» Медведев отметил, что даже не знает, как отвечать на такую наглость. ЕС, напомнил он, украл у России активов на 300 млрд долларов, а теперь «просит вернуть золотишко Румынии».

    «Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…» – заключил он.

    Напомним, депутаты Европейского парламента (ЕП) подписали резолюцию, в которой потребовали от России вернуть Румынии ее золотой запас и культурные ценности, переданные в 1916 году.

    Москва в ответ напомнила Румынии о прощенном долге.

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    15 марта 2024, 11:47 • Новости дня
    Российский боец в одиночку атаковал украинских диверсантов в Белгородской области

    Военкор Поддубный опубликовал видео, где российский боец в одиночку атаковал украинских солдат в Белгородской области

    Российский боец в одиночку атаковал украинских диверсантов в Белгородской области
    @ t.me/epoddubny

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военный, не скрываясь, в полный рост подошел к окопу украинских солдат и бросил гранату, соответствующие видеокадры опубликовал военкор Евгений Поддубный.

    В своем Telegram-канале он указал, что видео с беспилотника сняли во время боя на границе Белгородской области.

    Как прокомментировал военкор, для уничтожения боевиков ГУР киевского режима в окопе боец встал и пошел, приблизился к окопу, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим.

    Также корреспондент уточнил, что герой видео остался жив. Среди засевших же в окопе солдат противника были убитые и раненые.

    По данным Минобороны, потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России составили более 1,5 тыс. человек.

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    15 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    ФСБ задержала украинского агента в Москве

    ФСБ: В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

    ФСБ задержала украинского агента в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В Москве по подозрению в совершении госизмены задержан гражданин России, который инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и оказывал им помощь, сообщили в ФСБ.

    В заявлении сказано, что россиянин также находился в контакте с одной из националистических военизированных террористических организаций, передает РИА «Новости».

    В процессе прохождения «инициации» гражданин России доказывал им свою лояльность: занимался пропагандой против российской спецоперации, а отчеты отправлял своим кураторам.

    После этого мужчина получил задание путать российские системы ПВО. Для этого россиянин собирал и запускал беспилотники, чтобы создавать в непосредственной близости от объектов Минобороны России ложные цели.

    Мужчина дал признательные показания и указал точное местоположение схрона с компонентами для изготовления орудий преступлений. Все это изъяли российские спецслужбы.

    Возбуждено уголовное дело о госизмене, задержанный находится в СИЗО.

    Ранее ФСБ сообщила, что в Запорожской области задержали двух украинских граждан по подозрению в диверсии, заведено уголовное дело.

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    14 марта 2024, 21:47 • Новости дня
    Шеф-повара назвали неправильные начинки для блинов на Масленицу

    Шеф-повара Пискунов и Емельяненко заявили, что русские блины с начинкой не делают

    Шеф-повара назвали неправильные начинки для блинов на Масленицу
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Русские блины, как правило, не готовят с начинками. Их подают «пустыми» и едят, макая в сметану, варенье, икру или мед со сливочным маслом, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

    «Русские блины вообще с начинками не делаются. Блин сам по себе вкусный, самодостаточный, начинка ему не нужна. Хочется съесть с чем-то – пожалуйста, возьмите сметану, мед, икру и макайте. В крайнем случае в него можно завернуть творог на завтрак или красную соленую рыбу», – говорит шеф-повар Владислав Пискунов.

    Само слово «Масленица», рассказывает собеседник, происходит от слова «масло», а неделю, в которую она проходит, принято считать маслянно-сырной. Именно поэтому масло должно быть главным продуктом на столах, в том числе при подаче с блинами. Кроме того, такая неделя считается мясопустной, и хотя перед Великим постом ранее православные старались наесться мясом до самой Пасхи, мясные начинки для блинов во время ее проведения неуместны.

    Шеф-повар Василий Емельяненко в свою очередь рассказывает, что если вспомнить классическую подачу блинов на Масленицу, то никаких завернутых блинов с начинкой на столах не было. Столы накрывали вареньем, сметаной, медом и маслом, а блины, сложенные в стопку, ставились рядом. Ели блины либо пустыми, вприкуску с чаем, налитым из самовара, либо обмакивая в жидкие начинки.

    «Кстати, одна из вкуснейших стариннейших добавок для блинов – масло с медом. Для ее приготовления нужно сбить мягкое сливочное масло с медом. Удобно это делать, например, силиконовой лопаткой. Мед лучше использовать слегка засахарившийся, так как кристаллы хорошо будут перемешиваться с маслом. Кроме того, мед должен быть нейтральным по запаху и вкусу, потому что тот же гречишный будет перебивать сливочный аромат», – делится шеф-повар.

    Он уточняет, что на килограмм масла идет 200 грамм меда. В итоге должна получиться эластичная сливочная масса, которая отлично подходит в качестве «макалки» для блинов на Масленицу.

    «А если любите блины со сметаной, то есть секрет, как ее усовершенствовать. Сегодня жирную сметану, которая как раз уместна на Масленицу, в магазинах практически не найти: на прилавках иной раз и 30-процентной нет. Поэтому можно вот что сделать: взять пару банок 15-процентной или более жирной – будет только вкуснее – и откинуть на сито, проложенное пятью-шестью слоями марли. Желательно все это оставить на ночь. Так даже 15-процентная сметана станет плотной, но при этом останется нежной», – рассказывает Емельяненко.

    На вкус такая сметана напоминает итальянский сливочный сыр маскарпоне, поясняет собеседник. Кроме того, ее нередко используют кондитеры в качестве крема, ведь такая отвешенная сметана хорошо «дружит» с ягодными вареньями и фруктовыми джемами, в то время как обычная при перемешивании идет трещинами – сворачивается и от нее отсекается жидкость. Для сладких блинов можно изготовить аналогичный крем.

    На ваш взгляд
    Как вы отмечаете Масленицу?





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    Емельяненко тоже уточняет, что в русские блины начинку почти никогда не заворачивали, хотя были и исключения. «В книгах есть упоминание о блинцах с кутьей (рис с медом и сухофруктами), которые подавали в праздники, на похороны и поминки. Также в блины могли завернуть сочиво – блюдо из приготовленных зерен пшеницы или других злаков с маком, которое подавали в Рождественский или Крещенский сочельник. И те, и другие блинцы сворачивали, заливали сметаной с яйцом и помещали в печь. Сегодня такие блины уже никто не делает, потому что они слишком сытные», – подчеркивает шеф-повар.

    При этом сам Емельяненко не против того, чтобы совершенствовать русские блины различными интересными начинками. Он предлагает свою интерпретацию блинов к Масленице с двойным сыром. В качестве начинки используется адыгейский копченый сыр и сулугуни (именно эти сыры хорошо плавятся), небольшое количество сметаны и черного перца. Начиненные смесью этих ингредиентов блины перед подачей необходимо обжарить с двух сторон до золотистого цвета.

    Ранее историк кулинарии, автор книг по русской национальной кухне Максим Сырников в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что блины на Руси считались повседневной едой, а на Масленицу лакомились хворостом, сырниками и пряжеными пирогами.

    Также шеф-повар Емельяненко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, что такое блины с припеком и как их приготовить к Масленице на современной кухне, без использования русской печи.

    Коментарии (16)
    15 марта 2024, 13:42 • Новости дня
    В Москве женщина вылила краску в урну для бюллетеней

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Женщина в столице вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по городу.

    Дело завели по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Согласно данным следствия, женщина в пятницу на одном из избирательных участков вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В скором времени планируется доставить ее в подразделение СК Москвы, где ее допросят.

    К данному моменту урна уже опечатана.

    Напомним, свыше 2,2 тыс. избирательных участков работают в Москве для голосования на выборах президента России 15, 16 и 17 марта с 8.00 до 20.00 мск.

    Между тем член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод заявил, что общественные наблюдатели зафиксировали попытки отдельных лиц испортить бюллетени зеленкой.

    «Три сообщения внушают тревогу и связаны с тем, что происходит попытка срыва избирательного процесса. Случаи связаны с тем, что отдельные лица пытались испортить бюллетени зеленкой. Подобные сигналы поступали из КЧР, Ростовской и Воронежской областей, а также Москвы», – приводятся его слова в Telegram-канале НОМ.

    Он добавил, что институт общественного контроля себя оправдывает, удается быстро проверить информацию, это позволяет не прерывать избирательный процесс.

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    14 марта 2024, 21:32 • Новости дня
    Болгария отправила первый эшелон с бронетранспортерами на Украину

    Болгария отправила эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами на Украину

    Болгария отправила первый эшелон с бронетранспортерами на Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами отправлен на Украину, об этом сообщил министр обороны Болгарии в отставке Тодор Тагарев.

    По его словам, эшелон был отправлен 7 марта. Тагарев сообщил, что расходы по отправке партии БТР превысили 170 тыс. левов (около 85 тыс. евро), передает ТАСС.

    Ранее в Болгарии парламент отклонил вето президента страны Румена Радева на соглашение о безвозмездной передаче Киеву бронированной техники.

    Напомним, болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче Украине 100 списанных БТР. Он наложил вето, поскольку депутаты недостаточно ознакомились с «конкретными параметрами» пожертвования, что не дает объективно оценивать, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость в стране.

    В сентябре 2023 года парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Проект был подготовлен крупнейшими партиями «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союз демократических сил» и «Движение за права и свободы».

    Коментарии (44)
    14 марта 2024, 21:40 • Новости дня
    Кот спас свою хозяйку от осколков во время обстрела Шебекино
    Кот спас свою хозяйку от осколков во время обстрела Шебекино
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгородской области кот по кличке Ачи случайно спас хозяйку от осколков во время обстрела: он проголодался и стал ее будить, закрыв ее голову в момент, когда осколки залетели в комнату.

    По данным Telegram-канала Baza, город Шебекино подвергся обстрелу утром 12 марта. Кот Ачи принял удар на себя и спас хозяйку: осколок попал бы женщине в голову. После ранения животное отвезли к ветеринару и извлекли осколок. Сейчас с ним все хорошо.

    Ранее об обстреле города Шебекино рассказывал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Коментарии (9)
    14 марта 2024, 20:40 • Новости дня
    В США решили, что Нетаньяху «сбился с пути»

    В США призвали провести выборы в Израиле из-за недовольства Нетаньяху

    В США решили, что Нетаньяху «сбился с пути»
    @ Maya Alleruzzo/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер сенатского большинства в США Чак Шумер заявил, что президент Израиля Биньямин Нетаньяху «сбился с пути», и призвал провести выборы в Израиле.

    По его словам, «Нетаньяху сбился с пути, позволив соображениям политического выживания взять верх над высшими интересами Израиля». Шумер считает, что только новые выборы позволят начать здоровый и открытый процесс принятия решений о будущем Израиля, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что США готовы поддержать военную операцию Израиля в городе Рафахе на юге сектора Газа, если речь будет идти о ликвидации ключевых целей движения ХАМАС, а не о крупномасштабном вторжении.

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    14 марта 2024, 23:08 • Новости дня
    Макрон заявил о неготовности оборонки Франции к затяжному конфликту

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неготовности французской промышленности к затяжному конфликту

    Макрон заявил о неготовности оборонки Франции к затяжному конфликту
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Оборонная промышленность Франции не готова к конфликту высокой интенсивности, президент страны Эммануэль Макрон.

    «Наша оборонная промышленность не адаптирована к территориальному конфликту высокой интенсивности, который мы не прогнозировали», – сказал Макрон в эфире телеканала France 2, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад сейчас де-факто ведет войну против России на территории Украины.

    Говоря о возможном столкновении с НАТО, он заявил, что западные страны «будут хитрить»: либо отправлять оружие Киеву, либо говорить, что туда отправлены просто инструкторы, которые якобы лишь наблюдают за солдатами ВСУ.

    Лавров также указал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который говорил о возможности отправки военных на Украину, «уговаривал натовцев» по этой теме.

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