В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.9 комментариев
Times: Россия заглушила сигнал GPS на самолете министра обороны Британии
Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, когда он возвращался из Польши после наблюдения за учениями НАТО и пролетал недалеко от Калининграда, сообщили британские СМИ.
Как пишет The Times, Россия, как предполагается, заглушила спутниковый сигнал самолета британских ВВС с Грантом Шаппсом на борту, возвращавшегося из Польши. Отмечается, что сигнал пытались заглушить в течение примерно 30 минут, когда самолет пролетал недалеко от российской территории, находящиеся на борту не могли подключаться к интернету, а воздушному судну пришлось использовать другие способы определения своего местоположения, передает РИА «Новости».
Британского министра в то же время заверили, что безопасности самолета ничто не угрожает. Источник в британской оборонной сфере назвал инцидент «безответственным со стороны России».
Ранее сообщалось, что российские операторы дронов стали использовать квадрокоптеры, у которых во время полета все время «скачет» частота управления, что значительно усложняет средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника заглушить аппарат.