Путин указал на желание Запада разделить Россию на части

Путин заявил о желании некоторых западных элит разделить Россию на части

Tекст: Антон Антонов

В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин сказал, что настроенных подобным образом начало специальной военной операции на Украине даже обрадовало – они рассчитывали разобраться с Россией руками украинских националистов, поставками оружия и санкциями, нанести ей «стратегическое поражение на поле боя», передает РИА «Новости».



Однако позднее им стало ясно, что это «маловероятно», еще позднее они поняли невозможность подобного исхода. Противники России «столкнулись с бессилием», хотя «полагались на мощь всесильных» США, заявил президент.

«Столкнулись с бессилием перед единством российского народа, перед фундаментальными основами российской финансово-экономической системы, устойчивостью ее и перед растущими возможностями Вооруженных сил Российской Федерации», – сказал Путин.

Он отметил, что Россия не планирует «заниматься расколами» на Западе, поскольку западные страны «сами с блеском сделают» это. Москва намерена добиваться соблюдения своих интересов.

Напомним, Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств».