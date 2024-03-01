Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Премьер Эстонии сделала дерзкое заявление в адрес Путина
Премьер Эстонии отказалась называть Путина президентом
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не будет называть Владимира Путина президентом России, сообщили местные СМИ.
«Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только «Путин, да Путин». Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь», – отметила она. По мнению Каллас, в России не демократичные выборы, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.
Напомним, Каллас и госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп объявлены в России в розыск по уголовной статье.
В Кремле ранее пояснили, что причиной объявления в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас и ряда других чиновников из стран Балтии стало надругательство над исторической памятью. В МИД России отметили, что принятые меры – только начало.