Премьер Эстонии сделала дерзкое заявление в адрес Путина

Премьер Эстонии отказалась называть Путина президентом

Tекст: Дарья Григоренко

«Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только «Путин, да Путин». Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь», – отметила она. По мнению Каллас, в России не демократичные выборы, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

Напомним, Каллас и госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп объявлены в России в розыск по уголовной статье.

В Кремле ранее пояснили, что причиной объявления в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас и ряда других чиновников из стран Балтии стало надругательство над исторической памятью. В МИД России отметили, что принятые меры – только начало.