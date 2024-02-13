Захарова об объявлении премьера Эстонии в розыск: Это только начало

Захарова: За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать

Tекст: Ольга Никитина

Захарова написала в своем Telegram-канале, что за преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать.

«И это только начало», – подчеркнула она.

В Кремле ранее заявили, что причиной объявления в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас и ряда других чиновников из стран Балтии стало надругательство над исторической памятью.