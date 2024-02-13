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Захарова об объявлении премьера Эстонии в розыск: Это только начало
Захарова: За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на объявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас и госсекретаря этой страны Таймара Петеркопа в розыск в России за уничтожение памятников советским воинам.
Захарова написала в своем Telegram-канале, что за преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать.
«И это только начало», – подчеркнула она.
В Кремле ранее заявили, что причиной объявления в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас и ряда других чиновников из стран Балтии стало надругательство над исторической памятью.