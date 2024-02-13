В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.3 комментария
В Кремле объяснили объявление в российский розыск премьера Эстонии
Песков: Премьер Эстонии Каллас объявлена в розыск за надругательство над исторической памятью
Причиной объявления в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас и ряда других чиновников из стран Балтии стало надругательство над исторической памятью, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что это люди, которые принимали соответствующие решения. Эти политики, по словам Пескова, предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране, передает ТАСС.
Напомним, Каллас и госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп объявлены в России в розыск по уголовной статье.