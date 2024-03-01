Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Песков сказал, когда заработает сайт кадровой программы «Время героев»
Песков: Сайт кадровой программы «Время героев» заработает в пятницу в 18.00
Сайт кадровой программы «Время героев» будет запущен в пятницу, 1 марта, в 18.00 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Сайт, по его словам, будет находиться по адресу времягероев.рф, передает ТАСС.
Песков сообщил также, что участники кадровой программы «Время героев», о запуске которой объявил президент Владимир Путин, должны быть гражданами России, участниками или ветеранами спецоперации, а также не иметь судимости.