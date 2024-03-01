Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Песков разъяснил порядок участия бойцов СВО в кадровой программе «Время героев»
Участники кадровой программы «Время героев», о запуске которой с сегодняшнего дня объявил накануне президент Владимир Путин, должны быть гражданами России, участниками или ветеранами спецоперации, а также не иметь судимости, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Как заявил Песков на вопрос о том, какие требования предъявляются к участникам программы «Время героев», необходимо быть гражданином России, иметь опыт управления людьми, иметь высшее образование, быть участником или ветераном СВО и не иметь судимости, передает ТАСС.
Он также рассказал, как будет проводиться регистрация на участие в программе. По его словам, «до военнослужащих будет доводиться информация о программе «Время героев», желающие заполнят заявку, и она поступит организаторам.
Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что с 1 марта для участников спецоперации начнется прием заявок на кадровую программу «Время героев», благодаря которой бойцы СВО смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.