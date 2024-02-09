Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.2 комментария
Bloomberg: Украина подготовила план на случай прекращения помощи США
Украинские власти готовят план изыскания средств на случай прекращения американской помощи, для того чтобы сохранить поддержку Международного валютного фонда (МВФ), сообщило агентство Bloomberg.
Как пишет издание, Украина рассматривает план, который включает повышение налогов, расширение продаж внутренних облигаций и сокращение расходов, чтобы заткнуть дыру в бюджете в попытке получить деньги от МВФ, если жизненно важная помощь США останется заблокированной, передает REN TV.
Издание указывает, что эти меры послужат для МВФ гарантией того, что Киев сможет обсуживать свои долги даже в случае прекращения финансовой помощи со стороны союзников, и это является условием кредитной программы объемом 15,6 млрд долларов, предоставленной МВФ Украине.
По данным агентства, план представят на следующей неделе во время визита сотрудников фонда в Киев.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о выделении Киеву Международным валютным фондом порядка 900 млн долларов.