Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.0 комментариев
Шойгу посетил пункт управления группровки «Запад»
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил пункт управления группровки «Запад»
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на пункте управления одного из объединений «Западной» группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий.
«Сергей Шойгу обратил особое внимание командующих и командиров на организацию непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой, боеприпасами и всеми необходимыми материальными средствами для успешного выполнения боевых задач», – сообщает Минобороны России на своем официальном сайте.
Отмечается, что министр обороны поблагодарил командующих и командиров за грамотное управление войсками, в результате которых группировка продолжает улучшать положение по переднему краю.
Завершая работу на пункте управления, генерал армии Сергей Шойгу акцентировал внимание командующих и командиров - активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение.
Шойгу поставил задачу дополнительно выделить подразделениям группировки разведывательные и ударные средства.