Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.0 комментариев
Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине политической ошибкой ЦРУ
Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине колоссальной политической ошибкой ЦРУ
Переворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке американского Центрального разведывательного управления и стал его политической ошибкой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.
Путин напомнил, о договоренностях между руководством России и США в 2014 году.
«Вы там Януковича успокойте, а мы успокоим оппозицию, пускай все идет по пути политического урегулирования». «Мы сказали: «Хорошо, согласны, давайте так и сделаем». Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооруженных сил, ни полиции. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот», – рассказал Путин, передает ТАСС.
Российский президент добавил, что переворот произошел «при поддержке ЦРУ, конечно».
«Технически они все сделали правильно, добились того, чего хотели, – сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведет... Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», подчеркнул Путин.