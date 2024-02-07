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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря

    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    11 комментариев
    7 февраля 2024, 07:58 • Новости дня

    Сообщение Карлсона об интервью с Путиным набрало более 51 млн просмотров в X

    Tекст: Антон Антонов

    Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) об интервью с президентом России Владимиром Путиным набрала свыше 51 млн просмотров.

    Пост был опубликован около 22.00 мск, он набрал 51,3 млн просмотров, свыше 34 тыс. комментариев. 375 тыс. пользователей оставили пометку «нравится», передает ТАСС.

    Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с Путиным состоится в ближайшее время. Он также заявил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

    6 февраля 2024, 18:37 • Новости дня
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посетивший на днях Россию американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина.

    О том, что интервью состоялось, сообщило американское издание Newsweek, передает «Газета.ru».

    Карлсон – бывший ведущий Fox News и экс-директор «Голоса Америки» (внесен Минюстом в список иноагентов). В конце апреля 2023 года его уволили с Fox News по соглашению сторон – с тех пор он выкладывает выпуски своей программы в X (бывший Twitter, заблокирован в России). Карлсон регулярно выражал симпатию президенту Путину. А после начала СВО заявил, что у России были на то свои причины.

    Ранее сообщалось, что Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России. Американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали об опасениях Вашингтона относительно интервью Карлсона с Путиным.

    В Кремле заявляли, что в планах российского лидера пока нет интервью зарубежным СМИ.

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    6 февраля 2024, 08:39 • Новости дня
    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76

    Сотрудник Госдепа Патель по-хамски ответил на вопрос о расследовании теракта с Ил-76

    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76
    @ state.gov

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель нахамил корреспонденту Sputnik, отвечая на вопрос о расследовании американской стороной теракта, осуществленного киевским режимом против российского самолета Ил-76.

    Патель в ходе брифинга не стал прямо отвечать на заданный вопрос, а спросил у корреспондента, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах», передает РИА «Новости».

    Комментировать сам теракт представитель Госдепа отказался, заявив, что позволит Киеву говорить о нем.

    Ранее стало известно, что посольство России в Вашингтоне добивается встреч с представителями Белого дома и Госдепа, чтобы обсудить теракт, в результате которого Украина атаковала Ил-76.

    Напомним, воздушное судно, на борту которого находился российский экипаж и украинские пленные, сбили двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    6 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

    О планах в скором времени взять интервью у российского лидера Карлсон сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Мы в Москве. Мы здесь, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Вскоре мы сделаем это», – передает ТАСС.

    Карлсон записал видеообращение на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, передает РИА «Новости».

    При входе на главную страницу сайта Карлсона открывается вкладка с анонсом интервью. Посетителю сайта предлагают оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда оно будет опубликовано.

    Карлсон объяснил свое решение тем, что конфликт между Россией и Украиной продолжается два года и «меняет весь мир», а у жителей США «нет реального представления о том, что происходит в этом регионе» – ни в России, ни на Украине.

    Он сообщил, что его команда сама оплатила поездку в Москву и не брала «никаких денег от какой-либо группы или правительства». Подчеркивается, что интервью можно будет посмотреть бесплатно. Как отметил Карлсон, «каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования».

    Карлсон поблагодарил Илона Маска, обещавшего «не скрывать и не блокировать это интервью», которое будет опубликовано в соцсети X. При этом Карлсон считает, что власти стран Запада, «наоборот, наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео на других менее важных платформах». По его мнению, западные правительства «боятся информации, которую не могут контролировать».

    Карлсон пожаловался на то, что администрация президента США Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам взять интервью у Путина. «Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими смс, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа», – рассказал он. Карлсон уверен, что такие действия были предприняты с целью «остановить интервью Путина», которое планировалось. «В прошлом месяце, и мы в этом вполне уверены, они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву», – сообщил Карлсон.

    Он заявил, что «свобода слова – наше право по рождению, мы родились с правом говорить во что верим». Карлсон выразил уверенность, что данное право «не может быть отнято вне зависимости от того, кто в Белом доме», но американские власти «пытаются».

    Также Карлсон сообщил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского, поскольку прежние интервью с ним американских СМИ были «заискивающими».

    Публикация Карлсона в соцсети с объявлением об интервью за час набрала 5 млн просмотров.

    Ранее американский журнал Newsweek сообщал, что посетивший на днях Москву американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Телеведущий Владимир Познер призвал не пытаться угадать, каким темам будет посвящено интервью.

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    6 февраля 2024, 10:56 • Новости дня
    В ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Страны ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Tекст: Александра Юдина

    В странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины, пишет европейское издание газеты Politico.

    Согласно данным европейских чиновников, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что данный шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на российской территории, передает ТАСС.

    Издание также указывает на то, что другим негативным результатом такого решения может стать потеря привлекательности ЕС как площадки для инвестиций.

    По словам анонимного европейского дипломата, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к «непредсказуемой ситуации».

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.

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    6 февраля 2024, 13:19 • Новости дня
    Песков: Никаких решений о запрете VPN не принято

    Песков: Никаких решений о полном запрете VPN сейчас нет

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские власти пока не принимали никаких решений о полном запрете VPN-сервисов, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля призвал исходить из этого, передает ТАСС.

    Роскомнадзор ранее напомнил, что с 1 марта вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют VPN-сервисы.

    В свою очередь глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что в России с 1 марта 2024 года планируется заблокировать VPN-сервисы.

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    6 февраля 2024, 12:57 • Новости дня
    Лавров: Никто не застрахован от бандитизма Запада в экономике

    Глава МИД России Лавров: Никто не застрахован от бандитизма Запада в экономике

    Лавров: Никто не застрахован от бандитизма Запада в экономике
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В странах Глобального Юга укрепляется понимание, что никто не застрахован от «государственного бандитизма» в экономике со стороны Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что большинство государств Глобального Юга, все те страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые проводят самостоятельный внешнеполитический курс и руководствуются, прежде всего, национальными интересами, не поддерживают антироссийские шаги, передает ТАСС.

    Укрепляется понимание того, что абсолютно никто не застрахован от государственного бандитизма со стороны коллективного Запада».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему страны Африки видят в России флагмана Глобального Юга.

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    7 февраля 2024, 01:27 • Новости дня
    Анонс Карлсоном интервью с Путиным набрал более 23 млн просмотров
    Анонс Карлсоном интервью с Путиным набрал более 23 млн просмотров
    @ Tucker Carlson/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсетях о том, что он собирается взять интервью у президента России Владимира Путина, набрала уже более 23 млн просмотров.

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) у анонса интервью 23,2 млн просмотров.

    Спустя час после публикации число просмотров превышало 5,2 млн, передает РИА «Новости».

    Примерно за 2,5 часа публикация набрала более 15,2 млн просмотров, передает ТАСС.

    После трех часов с момента анонса число просмотров перевалило за 20 млн.

    Показатель растет практически ежесекундно. Количество подписчиков у Карлсона в X выросло более чем на десятки тысяч и приблизилось к 11,5 млн.

    Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным состоится в ближайшее время. Он также заявил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

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    7 февраля 2024, 00:20 • Новости дня
    Белый дом отверг обвинения в попытках помешать интервью Карлсона с Путиным

    Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер отвергла обвинения в попытках Белого дома помешать интервью Карлсона с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США не пыталась помешать журналисту Такеру Карлсону взять интервью у президента России Владимира Путина.

    «Абсолютно нет», – заявила Жан-Пьер, комментируя обвинения, которые высказал Карлсон, передает РИА «Новости».

    Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с президентом России состоится в ближайшее время. При этом он заявил, что администрация Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам взять интервью у Путина.

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    6 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    В США решили депортировать прилетевшего без паспорта россиянина

    Tекст: Ольга Никитина

    Суд в США приговорил 46-летнего гражданина России и Израиля Сергея Очигаву, прилетевшего в Лос-Анджелес без документов на борту Scandinavian Airlines, к 93 дням лишения свободы и возмещению 2 тыс. 174 долларов авиакомпании. Мужчина будет депортирован, а до тех пор останется под стражей иммиграционной службы.

    Обвинение просило для Очигавы, у которого есть докторская степень, шесть месяцев ареста, поскольку тот «не раскаялся» в своем поведении. При этом мотивов россиянина суд так и не смог установить. Срок, назначенный судом, Очигава уже отбыл в ожидании решения по своему делу, пишет РБК со ссылкой на Los Angeles Times.

    Мужчина, как сообщила сторона защиты, пережил «ряд личных трагедий», и заверила, что у Очигавы нет криминального пришлого.

    По данным суда, Очигава вошел в терминал аэропорта Копенгагена вслед за другим туристом, сделав вид, что сканирует талон. Сотрудники воздушной гавани заметили его и предписали ждать в терминале, однако мужчина проскользнул через выход на посадку за одним из пассажиров и занял свободное место в самолете.

    В Лос-Анджелесе он сообщил сотрудникам аэропорта, что паспорт забыл в самолете и представился вымышленным именем «Сергей Шломо». В списках пассажиров такого имени не было. Только осмотрев его телефон, служба безопасности смогла узнать его данные.

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    6 февраля 2024, 21:44 • Новости дня
    Эксперт: У Роскомнадзора нет цели блокировать все существующие VPN-сервисы

    Член ОП Никита Данюк назвал самые опасные для россиян киберугрозы

    Эксперт: У Роскомнадзора нет цели блокировать все существующие VPN-сервисы
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Важно, чтобы жителям России можно было жаловаться на деструктивный контент в сети, на фейки, на травлю в сетях, сообщать соответствующим службам о противоправных действиях. Нужно и дальше совершенствовать законодательство, чтобы лучше защищать безопасность граждан в интернете, сказал газете ВЗГЛЯД общественник Никита Данюк. Он также пояснил, какие VPN-сервисы в России ждет наказание. Во вторник в мире отмечается День безопасного интернета.

    «Мы знаем, что в информационном пространстве появляется существует количество угроз – кибербуллинг, фишинг и так далее. Мы видим, что мошенники постоянно держат руку на пульсе и придумывают все новые и новые схемы обмана. И, конечно, чтобы не стать их жертвами, нужно повышать уровень цифровой грамотности, не забывая о правилах кибербезопасности», – пояснил Никита Данюк, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

    «Ознакомиться с азами кибербезопасности можно на сайтах профильных организаций. Например, в случае кибербуллинга можно обратиться по горячей линии в Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), сообщить об опасном контенте, получить оперативную помощь. Можно обратиться в «Лигу безопасного интернета». Есть еще центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог», который активно мониторит новости ИТ-сферы и представляет проекты по развенчанию фейков, и так далее», – рассказал он.

    «При этом количество кибер-преступлений в нашей стране растет. Государство предпринимает все возможные меры для защиты граждан, но понятно, что стопроцентно справиться с угрозами вряд ли получится. В последние несколько лет власти оперативно реагируют на нарушения цифровых прав граждан, законодательная база постоянно обновляется, отвечая вызовам времени. Но нам нужно еще больше нормативных правовых актов, которые регулируют эту сферу», – подчеркнул собеседник.

    «Важно, чтобы жителям России можно было жаловаться на деструктивный контент, на фейки, на травлю в сетях, сообщать соответствующим службам о противоправных действиях. У нас есть закон о персональных данных, и очень важно не останавливаться на достигнутом, нужно совершенствовать законодательство», – отметил спикер.

    «Также в законодательном процессе важно слышать голос крупных общественных организаций, которые как раз помогают в борьбе с киберпреступниками, а также имеют прямой диалог с аудиторией и, собственно, являются связующим звеном между обществом и государством», – добавил аналитик.

    «Отдельно скажу про VPN-сервисы. Мы знаем, что Роскомнадзор следит за VPN и всегда предупреждает потенциальных пользователей VPN о последствиях их использования. Мы видим, что сам регулятор готов к диалогу с компаниями, но важно, чтобы эти компании соблюдали законодательство и не уходили от ответственности. Если же они нарушают законодательство, им следует понимать, что их ждет наказание», – пояснил эксперт.

    «У Роскомнадзора в этом смысле очень правильная политика – у регулятора нет цели блокировать все существующие VPN-сервисы. Задача заключается в том, чтобы именно те, кто систематически нарушает закон и не реагирует на предупреждения, перестали функционировать на территории нашей страны. И такой подход мне кажется наиболее правильным и выдержанным», – резюмировал Данюк.

    Ежегодно в мире во второй день второй недели февраля проводится День безопасного интернета (Safer Internet Day) для привлечения внимания к вопросам интернет-безопасности и активной защите пользователей от разного рода онлайн-угроз. В 2024 году праздник выпал на 6 февраля.

    Ранее Роскомнадзор сообщил, что с 1 марта в России вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют VPN-сервисы. До этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявляла, что в России с 1 марта 2024 года планируется заблокировать VPN-сервисы. Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что власти пока не принимали никаких решений о полном запрете VPN.

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    6 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин и глава Верховного суда обсудили применение цифровых технологий

    Путин и председатель ВС России Лебедев обсудили применение цифровых технологий в работе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев обсудили использование цифровых технологий в работе органов судебной системы, в том числе работу государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие».

    Путин отметил, что ВС много делает для решения вопроса доступности органов судебной системы для россиян. «Знаю, что развивается и электронная форма работы с гражданами, и в прошлом году, по-моему, около 9 млн документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Президент отметил, что в связи с этим возникает вопрос, связанный с защитой этой информации.

    В свою очередь Лебедев доложил о работе ГАС «Правосудие». По его словам, число обращений пользователей за год составляет около 11 млрд. Председатель ВС отметил, что граждане активно пользуются этой системой.

     «Здорово!» – оценил Путин. На встрече также обсуждались меры, направленные на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики.

    Напомним, в прошлом году Путин вручил Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».

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    6 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    В Турции заявили о важности предстоящего визита Путина

    Глава МИД Турции Фидан: Визит Путина важен с точки зрения сверки часов по актуальным темам

    Tекст: Ольга Никитина

    Визит президента России Владимира Путина в Турцию, который ожидается в ближайшее время, важен для Анкары с точки зрения обсуждения актуальных двусторонних и международных тем, сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан.

    Фидан отметил, что России и Турции важно продолжать диалог по многими темам, включая Черное море, вопросы зерновой сделки и ситуации на Украине. По его словам, по этим направлениям важно регулярно сверять часы, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что визит Путина в Турцию ожидают 12 февраля.

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    6 февраля 2024, 13:14 • Новости дня
    В Кремле обозначили темы визита Путина в Турцию

    Песков: Во время визита Путина в Турцию стороны обсудят все аспекты торговых отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Все аспекты торговых отношений России с Турцией будут обсуждаться в ходе визита российского президента Владимира Путин в республику, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    У него утончили, будут ли обсуждать в ходе визита Путина проблемы расчетов, выход на конкретные договоренности об учреждении российско-турецкого банка и дорожная карта создания газового хаба, передает ТАСС.

    Песков ответил, что «торгово-экономические отношения во всех измерениях будут обсуждаться».

    Представитель Кремля подчеркнул, что Турция является важным торгово-экономическим партнером России.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что визит Путина в Турцию должен состояться 12 февраля.

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    6 февраля 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования президенту Чили в связи с лесными пожарами

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту в связи с последствиями лесных пожаров.

    «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших центральные районы вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    2 февраля в Чили был введен режим чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров. В результате стихийного бедствия погибли 122 человека, уничтожены свыше 14 тыс. домов.

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    6 февраля 2024, 13:04 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с председателем Верховного суда

    Песков: Путин во вторник встретится с председателем Верховного суда России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин во вторник проведет встречу с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент во вторник работает в Кремле, отметил Песков, добавив, что у главы государства запланировано несколько рабочих мероприятий, в том числе встреча с Лебедевым в середине дня. Планируется обсудить вопросы развития российской судебной системы, передает ТАСС.

    Другие встречи и совещания, как уточнил пресс-секретарь российского лидера, будут закрытыми.

    В августе прошлого года Путин вручил Лебедеву в Кремле орден Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».

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