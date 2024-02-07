Израиль нанес ракетные удары по Сирии

Небензя обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке

Небензя не поверил в «благоразумие истеблишмента» США и обвинил Вашингтон в разжигании конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Антон Антонов

Постпред России на заседании Совета Безопасности заявил, что США продемонстрировали «агрессивную сущность» своей политики на Ближнем Востоке «и полное пренебрежение Вашингтоном норм международного права», передает ТАСС.

Небензя заявил, что США «не ищут и никогда в реальности не искали решений проблем в регионе», а лишь хотят «любой ценой сохранить свое доминирующее положение в мире», ради этого готовы «тушить огонь бензином и обострять хронические противоречия на Ближнем Востоке в той степени, в которой это выгодно их израильскому союзнику». По его словам, не стоит рассчитывать на «благоразумие американского истеблишмента».

Небензя заявил, что от замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло «услышали немало словесной эквилибристики, но не услышали самого главного – безусловного осуждения нарушений международного права со стороны Соединенных Штатов и Великобритании», передает РИА «Новости».

Небензя подчеркнул, что США нанесли удары по «позициям вооруженных сил САР на востоке страны», где сирийские военные «продолжают упорную борьбу с недобитыми» членами террористической организации «Исламское государство», «которым Вашингтон, вопреки своим заявлениям, на деле обеспечивает опеку и покровительство».

Удары США по Ираку и Сирии являются попыткой подправить провальный имидж нынешней американской администрации перед президентскими выборами, заявил Небензя.

Напомним, заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд утверждает, что американские авиаудары по Ираку и Сирии были «необходимыми и пропорциональными», Вашингтон таким образом якобы реализовал свое «право на самозащиту в соответствии со статьей 51 Устава ООН».