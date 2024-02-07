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    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    11 комментариев
    7 февраля 2024, 02:53 • Новости дня

    Израиль нанес ракетные удары по Сирии

    Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Хомс

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетных ударов, которые Израиль нанес по провинции Хомс, погибли и пострадали несколько мирных жителей, сообщило минобороны Сирии.

    Ведомство сообщило, что удары были нанесены около 00.30 по местному времени (совпадает с мск) по целям в городе Хомсе и одноименной провинции. Сирийским ПВО удалось перехватить несколько ракет, но «был причинен ущерб объектам, находящимся в государственной и частной собственности», передает ТАСС.

    Напомним, на днях США атаковали десятки целей на территории Ирака и Сирии.

    6 февраля 2024, 20:57 • Новости дня
    МИД раскрыл детали беседы с послом Израиля

    МИД сообщил детали беседы с вызванной послом Израиля Симоной Гальперин

    МИД раскрыл детали беседы с послом Израиля
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России раскрыло детали встречи с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин, которая была вызвана в ведомство из-за непозволительных публичных высказываний.

    Как сообщили в МИД, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов уведомил Гальперин о негативной реакции российской стороны на ее «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики» в ее интервью изданию «Коммерсант», передает ТАСС.

    Кроме того, было подчеркнуто, что Россия нацелена на развитие отношений с Израилем в духе взаимного уважения и рассчитывает на конструктивный вклад посла.

    Ранее сообщалось, что посла Израиля в Москве Симону Гальперин решили вызвать в МИД России в связи с недопустимыми высказываниями в интервью изданию «Коммерсант».

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    6 февраля 2024, 16:28 • Новости дня
    В ХАМАС заявили о сбитом израильском вертолете Apache
    В ХАМАС заявили о сбитом израильском вертолете Apache
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бойцы боевого крыла ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявили, что им удалось сбить с помощью ракеты вертолет Apache армии Израиля.

    Вертолет якобы сбили в западной части города Газа, заявила группировка, передает ТАСС.

    В октябре боевики ХАМАС также сообщали о сбитом вертолете.

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    6 февраля 2024, 01:54 • Новости дня
    США назвали удары по Ираку и Сирии самозащитой

    Заместитель постпреда США при ООН Вуд назвал удары по Ираку и Сирии «необходимыми и пропорциональными»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские авиаудары по Ираку и Сирии были «необходимыми и пропорциональными», заявил заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд.

    На заседании Совета Безопасности Вуд заявил, что «точечные удары» наносились по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и «связанных с ним военизированных группировок». По версии США, Вашингтон таким образом реализовал свое «право на самозащиту в соответствии со статьей 51 Устава ООН», передает ТАСС.

    Указывается, что США не раз предупреждали СБ ООН о намерении «продолжить предпринимать действия, чтобы ответить в случае будущих атак или угроз против американцев, американских сил и объектов». При этом Вуд заверил, что США «не ищут прямого конфликта с Ираном». Он обвинил Иран в том, что Тегеран способствует эскалации в регионе, и призвал другие страны «побудить иранское руководство урезонить свои военизированные группировки».

    Напомним, США атаковали десятки целей на территории Ирака и Сирии в ответ на нападение беспилотника на базу США в Иордании и гибель нескольких солдат.

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    5 февраля 2024, 12:22 • Новости дня
    МИД России решил вызвать посла Израиля

    МИД России решил вызвать посла Израиля Гальперин из-за неприемлемых высказываний

    Tекст: Ольга Никитина

    Посла Израиля в Москве Симону Гальперин вызовут в российское внешнеполитическое ведомство в связи с прозвучавшими с ее стороны недопустимыми публичными высказываниями, заявили в МИД России.

    В ведомстве сообщили ТАСС, что Гальперин допустила высказывания, которые искажают российские внешнеполитические подходы и исторические реалии.

    Так в дипломатическом ведомстве отреагировали на интервью посла газете «Коммерсант».

    Прозвучавшие в ходе него заявления в МИД России назвали «крайне неудачным началом дипломатической миссии», которая должна быть направлена на развитие отношений двух стран.

    В конце прошлого года спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов встретился с Гальперин, назначенной послом Израиля, и принял у нее копии верительных грамот.

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    4 февраля 2024, 22:59 • Новости дня
    Хуситы в Йемене провели учения с имитацией атаки на Израиль

    Хуситы в Йемене провели учения с имитацией атаки на армейские казармы и гражданские поселения Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) провело крупные военные учения, имитирующие нападение на казармы израильской армии и штурм гражданских поселений.

    В учениях под лозунгом «Йемен в поддержку Палестины» были задействованы передовые и резервные силы движения, отдельные части маневров были представлены «как часть подготовки к битве за завоевание Палестины и священному джихаду», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Масира».

    Отмечается, что в ходе учений были задействованы ракеты, беспилотники, танки и артиллерия. Сначала хуситы отработали ракетный и артиллерийский обстрел учебных объектов, затем перешли к штурму пехотными подразделениями с трех направлений, взяли под контроль и захватили тех, кто находился внутри.

    Замначальника штаба министерства обороны правительства «Ансар Алла» Али аль-Мушки заявил, что поддержка сектора Газа хуситами исходит из религиозного, морального и этического долга и подтвердил готовность «поддержать сектор Газа, терпящий горе и разрушения».

    Ранее хуситы сообщили, что США и Британия нанесли по Йемену 48 ударов в ночь на воскресенье, 4 февраля. 13 ударов пришлись по столице и провинции Сана, 11 – по провинции Таиз, девять рейдов были предприняты в провинции Ходейда.

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    6 февраля 2024, 03:08 • Новости дня
    Небензя обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке

    Небензя не поверил в «благоразумие истеблишмента» США и обвинил Вашингтон в разжигании конфликта на Ближнем Востоке

    Небензя обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке
    @ Aaron Allmon/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Авиаудары США по Ираку и Сирии рассчитаны «на дальнейшее разжигание конфликта» на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Постпред России на заседании Совета Безопасности заявил, что США продемонстрировали «агрессивную сущность» своей политики на Ближнем Востоке «и полное пренебрежение Вашингтоном норм международного права», передает ТАСС.

    Небензя заявил, что США «не ищут и никогда в реальности не искали решений проблем в регионе», а лишь хотят «любой ценой сохранить свое доминирующее положение в мире», ради этого готовы «тушить огонь бензином и обострять хронические противоречия на Ближнем Востоке в той степени, в которой это выгодно их израильскому союзнику». По его словам, не стоит рассчитывать на «благоразумие американского истеблишмента».

    Небензя заявил, что от замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло «услышали немало словесной эквилибристики, но не услышали самого главного – безусловного осуждения нарушений международного права со стороны Соединенных Штатов и Великобритании», передает РИА «Новости».

    Небензя подчеркнул, что США нанесли удары по «позициям вооруженных сил САР на востоке страны», где сирийские военные «продолжают упорную борьбу с недобитыми» членами террористической организации «Исламское государство», «которым Вашингтон, вопреки своим заявлениям, на деле обеспечивает опеку и покровительство».

    Удары США по Ираку и Сирии являются попыткой подправить провальный имидж нынешней американской администрации перед президентскими выборами, заявил Небензя.

    Напомним, заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд утверждает, что американские авиаудары по Ираку и Сирии были «необходимыми и пропорциональными», Вашингтон таким образом якобы реализовал свое «право на самозащиту в соответствии со статьей 51 Устава ООН».

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    6 февраля 2024, 16:59 • Новости дня
    Вызванная в МИД посол Израиля покинула здание ведомства

    Вызванная в МИД России посол Израиля Гальперин покинула здание ведомства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Израиля в Москве Симона Гальперин, вызванная в Министерство иностранных дел России из-за непозволительных публичных высказываний, покинула здание ведомства, проведя там более полутора часов.

    Гальперин отказалась отвечать на вопросы представителей СМИ, передает ТАСС.

    В МИД отметили, что сделанные ранее заявления посла являются «крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений».

    Ранее сообщалось, что посла Израиля в Москве Симону Гальперин решили вызвать в МИД России в связи с недопустимыми высказываниями в интервью изданию «Коммерсант».

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    6 февраля 2024, 04:54 • Новости дня
    Байден обратился к спикеру Палаты представителей США в связи с поддержкой Киева

    Байден призвал спикера Палаты представителей США Джонсона «уделить внимание» законопроекту о поддержке Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден обратился к спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону с призывом «уделить внимание» законопроекту о поддержке Украины и Израиля.

    Байден заявил, что Джонсону нужно «уделить внимание тому, что делает Сенат», и достигнутым сенаторами «двухпартийным договоренностям». Он подчеркнул. что первое процедурное голосование в верхней палате Конгресса пройдет в среду, передает ТАСС.

    Напомним, в Сенате США предложили законопроект, в котором на охрану границ, помощь Украине и Израилю хотят направить 118,28 млрд долларов. В Палате представителей США выступили против законопроекта, Джонсон сообщил, что будет рассмотрен отдельный проект закона о помощи Израилю, но Белый дом уже пригрозил наложить вето на такой законопроект.

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    6 февраля 2024, 02:42 • Новости дня
    Белый дом пригрозил наложить вето на законопроект о помощи США Израилю

    Белый дом заявил о готовности Байдена наложить вето на отдельный законопроект о помощи Израилю

    Белый дом пригрозил наложить вето на законопроект о помощи США Израилю
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден наложит вето на законопроект, который предлагает выделить Израилю помощь отдельно от поддержки Украины и решения вопроса о защите границ США, заявило административно-бюджетное управление Белого дома.

    Подчеркивается, что Белый дом призывает Конгресс США не поддерживать этот законопроект. В администрации США считают данную инициативу «политической уловкой», которую необходимо «отвергнуть». Конгресс, по мнению Белого дома, должен предоставить Байдену «двухпартийный законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности», передает ТАСС.

    Напомним, в Сенате США предложили законопроект, в котором на охрану границ, помощь Украине и Израилю хотят направить 118,28 млрд долларов, причем более половины (60,06 млрд долларов) – это помощь киевскому режиму. В Палате представителей США выступили против законопроекта. Спикер Майк Джонсон сообщил, что Палата представителей рассмотрит отдельный проект закона о помощи Израилю.

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    5 февраля 2024, 22:22 • Новости дня
    Россия усилила присутствие военных патрулей у двух портов в Сирии

    Усилено присутствие российских военных патрулей у сирийских портов Латакия и Баниас

    Россия усилила присутствие военных патрулей у двух портов в Сирии
    @ Сергей Новиков/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках мер по защите объектов стратегического значения Сирии российская сторона усилила присутствие военных патрулей в районе портов Латакия и Баниас, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Российская военная полиция осуществила патрулирование в провинциях Ракка и Хасеке, передает ТАСС.

    Кроме того, Кулить рассказал, что возглавляемая США международная коалиция за сутки пять раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Также установлен один случай нарушения коалицией протоколов деконфликтации. Кулить раскритиковал западные страны за создание «предпосылок авиационных инцидентов» и обострение обстановки в небе над Сирией.

    «За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок не зафиксировано», – сообщил контр-адмирал.

    Напомним, российская сторона запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за американских атак по территории Сирии и Ирака. США атаковали десятки целей на территории Ирака и Сирии в ответ на нападение беспилотника на американскую базу в Иордании.

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    5 февраля 2024, 12:19 • Новости дня
    Politico: Байден нецензурно высказался о Нетаньяху

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден «с глубоким подозрением» относится к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху и в частном порядке негативно отзывался о нем, использовав нецензурную лексику, пишут американские СМИ.

    Как сообщили источники газеты Politico в администрации США, по мнению американского президента, глава кабинета министров еврейского государства «хочет втянуть США в более масштабную войну на Ближнем Востоке», которая позволит обеспечить приток в регион американского оружия, передает ТАСС.

    В Белом доме информацию об этом официально опровергают. Так, заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что «президент не говорил этого и не стал бы». По его словам, отношения между Байденом и Нетаньяху уважительны.

    Между тем, по информации газеты, Байден стал демонстрировать, что прислушивается к пропалестинским активистам. Так, президент США подписал указ о санкциях против еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, совершивших акты насилия в отношении палестинцев, и публично осудил «риторику ненависти» по отношению к американцам арабского происхождения.

    Ранее СМИ писали, что Байден направит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Европу для заключения сделки по освобождению всех удерживаемых движением ХАМАС заложников.

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    4 февраля 2024, 08:08 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель военного в результате боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

    По сообщению армейской пресс-службы, 24-летний старший сержант Шимон Иегошуа Асулин стал 225-м погибшим военнослужащим с момента начала Израилем наземной операции в секторе Газа, передает ТАСС.

    Там добавили, что бщее число погибших израильских военных составило уже 562.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил «Хезболле» политическое урегулирование.

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    4 февраля 2024, 05:44 • Новости дня
    Израильские силовики задержали на Западном берегу 16 подозреваемых в терроризме

    Силы безопасности Израиля задержали на Западном берегу реки Иордан 16 подозреваемых в терроризме

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы безопасности Израиля в ходе проверок на Западном берегу реки Иордан выявили и арестовали находящихся в розыске лиц, у которых были изъяты оружие, взрывчатка и военное снаряжение/

    Отмечается, что рейды в нескольких населенных пунктах региона  проводили Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Служба общей безопасности (ШАБАК) и пограничная полиция, в общей сложности они арестовали 16 подозреваемых, которые были переданы ШАБАК «для дальнейших допросов», сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

    По данным ЦАХАЛа, с 7 октября 2023 года на Западном берегу реки Иордан были арестованы около 3 тыс. разыскиваемых лиц, у 1,3 тыс. из них обнаружились связи с радикальным палестинским движением ХАМАС.

    Ранее сообщалось, что движение ХАМАС согласилось на новую схему освобождения палестинских заключенных на израильских заложников. На первом этапе обмена движение не будет требовать освобождения лиц, приговоренных к длительным срокам заключения.

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    4 февраля 2024, 04:43 • Новости дня
    Израиль нанес серию ударов по южной части сектора Газа

    Израильская армия нанесла несколько ударов по южной части сектора Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские армия нанесла артиллерийские и воздушные удары по южной части сектора Газа, сообщили в Палестине.

    Израильская авиация совершила налет на квартал Аль-Манара, расположенный к юго-востоку от Хан-Юниса, артиллерия при этом обстреляла районе Мирадж, сообщает палестинское информационное агентство WAFA, передает ТАСС.

    Отмечается, что авиаудары также были нанесены по окрестностям Европейской больницы в Газе, нескольким районам Рафаха, сельскохозяйственным угодьям в районе Джафраави к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа.

    По данным WAFA, за последние сутки в ходе израильских военных операций были убиты 107 палестинцев, еще 243 получили ранения.

    Общее число погибших в результате израильской агрессии в секторе Газа достигло 27,2 тыс. человек, еще более 66,4 тыс. получили ранения.

    Около 2 млн человек из 2,3 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома, поскольку целые кварталы были разрушены израильскими бомбардировками.

    Ранее сообщалось, что власти Израиля согласились на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа.

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    4 февраля 2024, 16:24 • Новости дня
    Нетаньяху отказался идти на сделку по освобождению заложников «любой ценой»

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль не согласится ни на какую сделку по освобождению заложников «любой ценой», заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По его словам, СМИ пишут о многих вещах, на которые якобы согласился Израиль, например, «о том, что связано с освобождением террористов. Мы на них просто не согласимся», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС пока не согласилось на сделку с Израилем по освобождению заложников.

    Как сообщил Reuters неназванный катарский чиновник, «пока нет никакой сделки». При этом, по его словам, «ХАМАС положительно воспринял предложение», Катар ждет ответа со стороны палестинского движения.

    Напомним, МИД Катара сообщил, что власти Израиля согласились на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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