  • Новость часаМатвиенко: Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России
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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории

    До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря

    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    9 комментариев
    6 февраля 2024, 18:30 • Новости дня

    Ту-160 провели плановый полет в Северном Ледовитом океане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Северном Ледовитом океане совершили плановый полет два стратегических ракетоносца Ту-160, сообщило Министерство обороны России.

    Полет проводился на протяжении более 10 часов над морем Лаптевых и соседними акваториями, он выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», приводятся слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша в Telegram-канале ведомства.

    Он подчеркнул, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана.

    В ноябре ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 проводили плановые полеты над Арктикой и Черным морем.

    4 февраля 2024, 09:43 • Новости дня
    «Изделие-305» показало высокую точность в зоне спецоперации

    «ВК»: Авиаракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в рамках СВО

    «Изделие-305» показало высокую точность в зоне спецоперации
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые российские авиационные ракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, и от дальности применения их точность не зависит, сообщили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

    По сообщению холдинга, заказчиков устраивают и точность, и дальность, и надежность, и простоту в эксплуатации ракета. Там добавили, что точность «Изделия-305» не зависит от дальности применения, передает РИА «Новости».

    Разработчик отмечает, что мощности боевой части достаточно, чтобы поразить артиллерийские системы, огневые точки, бронетехнику, здания, и комплексы ПВО противника.

    Там добавили, что процесс совершенствования изделия идет непрерывно.

    Ранее издание Forbes сообщало, что высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для ВСУ.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, как «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.

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    4 февраля 2024, 06:20 • Новости дня
    Для выстрела по сбитому Ил-76 ВСУ получили данные от Запада

    Для выстрела по сбитому ЗРК Patriot в Белгородской области военно-транспортному самолету Ил-76 ВСУ получили данные от Запада

    Для выстрела по сбитому Ил-76 ВСУ получили данные от Запада
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины получили данные для ЗРК Patriot, из которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области, через западную систему Link-16, сообщил военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

    «Информация о цели была получена на пункт управления комплекса через систему передачи данных Link-16. Поэтому сам комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы», – рассказал Леонков РИА «Новости».

    Он добавил, что использованный ВСУ ЗРК Patriot, выполнивший пуск двух ракет по российскому Ил-76, работал без радиолокационной станции обнаружения.

    Использование Link-16 свидетельствует, что операция по уничтожению российского самолёта с украинскими пленными была спланирована западной стороной.

    Ранее Французские военные согласились, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot. Как заявил источник Associated Press, ЗРК оставался незамеченным и включил радар «на достаточное время, чтобы сбить» Ил-76.

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    3 февраля 2024, 23:38 • Новости дня
    Захарова жестко прокомментировала обстрел булочной в Лисичанске

    Захарова заявила, что обстрел булочной в Лисичанске является еще одним доказательством преступной сущности Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко прокомментировала обстрел кафе-булочной в Лисичанске (ДНР), назвав его доказательством преступной сущности киевского режима.

    «Это ещё одно доказательство преступной сущности киевского режима, его главарей на Банковой и того, что ВСУ, как отметил Президент России В.В.Путин, окончательно превратились в террористическую организацию», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в официальном Telegram-канале российского МИД. 

    Она подчеркнула, что граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – «на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей».

    «Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима – выпить чашечку кофе с корнетто – но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», – провела аналогию Захарова.

    Она подчеркнула, что Россия проинформирует международные организации об «очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского».

    «Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», – заявила официальный представитель МИД России.

    По оценкам МЧС России, под завалами кафе-булочной в Лисичанске могут находиться до 40 человек, сейчас извлечены тела 15 жертв обстрела.

    Ранее военные следователи сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.



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    5 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    В Британии заявили об унижении Королевского флота

    Times: Поломка авианосца Queen Elizabeth перед учениями НАТО стала унижением для Королевского флота

    В Британии заявили об унижении Королевского флота
    @ Andrew Matthews/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщения о том, что крупнейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth не сможет участвовать в учениях НАТО из-за технических неполадок, является унижением для Королевского военно-морского флота Великобритании, пишут СМИ.

    В статье The Times говорится, что корабли британского ВМФ должны были стать центральным элементом самых масштабных со времен холодной войны учений НАТО. Более того, добавляет издание, авианосец Queen Elizabeth должен был вскоре после этого сменить американский в Красном море. Теперь неясно, сможет ли HMS Prince of Wales, который будет участвовать в маневрах альянса вместо Queen Elizabeth, взять на себя эту роль, передает RT.

    Издание отмечает также, что все это произошло на фоне повышенного внимания к численности военно-морского флота и проблемам с набором персонала.

    Накануне ВМФ Соединенного Королевства сообщили, что флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24.

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    6 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА

    Военный эксперт Артамонов: Для защиты портов Ленинградской области необходимо больше систем ПВО и РЭБ

    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник делает большую ставку на БПЛА, поэтому атаки вглубь наших территорий могут участиться. На фоне этого нам необходимо еще больше усиливать защиту портов Ленинградской области. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в морских портах Ленинградской области был введен режим повышенной готовности.

    «В условиях нехватки боеприпасов и новых стволов для артиллерии ВСУ делают ставку на применение БПЛА. И чем выше будет количество дронов у противника, тем чаще он будет пытаться наносить атаки вглубь наших территорий», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «При этом кажется маловероятным нанесение ударов с территории Украины. Теоретически это возможно, но тогда аппарату придется преодолеть нашу ПВО. Шансов, что дрон будет сбит еще на подлете, довольно много. Поэтому, скорее всего, атаки могут совершаться диверсионными группами противника с близлежащих территорий», – отмечает он.

    «На этом фоне режим повышенной готовности в Ленинградских портах – правильная и своевременная мера. В частности, маскировка может помочь уберечь здания от атак. Однако при возможном учащении ударов необходимо задуматься о дополнительных мерах защиты инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «В частности, для охраны объектов необходимо увеличить плотность ПВО. Классические зенитные средства, такие как «Панцири» или «Торы», очень хорошо уничтожают беспилотники. Кроме того, усиление обороны портов возможно за счет РЭБ, которые способны подавить БПЛА на большом расстоянии», – резюмировал Артамонов.

    Ранее в морских портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря. Основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины. Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.

    Указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В конце января правительство Ленобласти объявило режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Был отдан приказ на уничтожение беспилотников в случае их обнаружения. Губернатор Ленинградской области в своем Telegram-канале в свою очередь сообщил об усилении мобильных групп огневого подавления БПЛА дополнительными техническими средствами.

    Напомним, ранее произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Минобороны и ряд других ведомств принимают все меры, чтобы не допустить новых атак.

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    3 февраля 2024, 23:07 • Новости дня
    Число погибших после обстрела ВСУ в Лисичанске возросло до 15 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Число погибших в результате обстрела Вооруженными силами Украины пекарни в городе Лисичанске в ЛНР увеличилось до 15 человек, сообщает МЧС России.

    «Поисково-спасательные работы продолжаются. На данный момент из-под завалов извлечены тела 15 погибших», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Первый зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал атаку ВСУ на пекарню в Лисичанске терактом.

    «После рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей, поесть пирожных. В этот момент очередной теракт унес жизни наших граждан», – отметил Говтвин.

    Ранее военные следователи Следственном комитете России сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.

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    4 февраля 2024, 15:46 • Новости дня
    «Ильюшин» пообещал выполнить в срок гособоронзаказ 2024 года на Ил-76МД-90А

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ПАО «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) выполнит в срок гособоронзаказ 2024 года на транспортники Ил-76МД-90А для Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщил ТАСС управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман на выставке World Defence Show 2024.

    Отвечая на вопрос о выполнении гособоронзаказа 2024 года на Ил-76МД-90А, Бренерман заявил, что все поставленные Министерством обороны задачи ПАО «Ил» безусловно и в срок выполнит, передает ТАСС.

    Ранее гендиректор спецэкспортера Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 рассказал, что Рособоронэкспорт ведет переговоры с иностранными заказчиками в общей сложности по 40-50 военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А.

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    5 февраля 2024, 17:59 • Новости дня
    В Минобороны назвали процент призывников с серьезными заболеваниями

    Начальник центра врачебной экспертизы МО Дацко: 25% призывников имеют серьезные болезни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У значительной части призывников и кандидатов на контрактную воинскую службу выявляются заболевания, которые препятствуют такой службе, заявил руководитель Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Андрей Дацко.

    Примерно в четверти случаев на этапе военно-врачебной комиссии выявляются заболевания, которые препятствуют прохождению воинской службы, сказал Дацко в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

    При этом он уточнил, что речь идет как о контрактниках, так и о призывниках.

    Военная служба в России запрещена людям с плохим зрением с близорукостью более шести диоптрий, глаукомой, глухотой на оба уха, астмой, туберкулезом в активной форме, ВИЧ, тяжелыми инфекционными заболеваниями кишечника, сильным искривлением позвоночника, почечной недостаточностью, язвой желудка, врожденным пороком сердца и рядом других недугов.

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    5 февраля 2024, 12:03 • Новости дня
    Головная подлодка проекта «Лада» «Санкт-Петербург» выведена из состава ВМФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Головная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Санкт-Петербург» Северного флота выведена из состава Военно-морского флота (ВМФ) России и будет утилизирована, сообщили два близких к ОПК источника.

    Как сообщил источник ТАСС, подлодку «Санкт-Петербург» вывели из состава ВМФ, она пойдет на утилизацию. Второй собеседник подтвердил эту информацию и добавил, что предприятие, на котором будет производиться утилизация, определят по итогам тендера.

    В апреле 2023 года два источника сообщали, что головная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Санкт-Петербург» планируется к списанию

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    4 февраля 2024, 03:28 • Новости дня
    Замкомандира 70-го мотострелкового полка из Осетии присвоено звание Героя России

    Замкомандира 70-го мотострелкового полка из Северной Осетии Юрию Абаеву с позывным «Буйвол» присвоено звание Героя России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместителю командира 70-го гвардейского мотострелкового полка – Юрию Абаеву из Северной Осетии – указом президента присвоено звание Героя России, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло.

    «Наш отважный боец Юрий Абаев (позывной Буйвол), заместитель командира 70-го гвардейского мотострелкового полка, гвардии майор — Герой России!.. Юра! Горжусь тобой!» – приводит ТАСС сообщение Меняйло.

    Отмечается, что под командованием Абаева первый батальон 70-го полка на запорожском направлении в ходе столкновения с врагом смог выбить противника и занять оборону.

    За боевые заслуги Юрий Абаев также удостоился медалей Суворова, «За отвагу», ордена Мужества, был награжден медалью «Во славу Осетии».

    Ранее сообщалось, что Владимир Пуитин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову, погибшему в бою с силами ВСУ у населенного пункта Новомайорское ДНР.

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    4 февраля 2024, 22:58 • Новости дня
    Турция ожидает решения США по продаже F-16 к 10 февраля

    Глава МИД Турции Хакан Фидан ожидает, что к 10 февраля Конгресс США примет решение по продаже стране истребителей F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан ожидает к 10 февраля от Конгресса США решения по вопросу продажи Анкаре истребителей F-16.

    «Уверен, что по истечении двух недель, то есть к следующей субботе, процесс завершится», – приводит ТАСС слова Фидана в эфире телеканала A-haber.

    Он напомнил, что после того, как парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО, у Конгресса есть две недели после передачи документов, чтобы одобрить сделку.

    Ранее Госдеп США одобрил продажу Турции истребителей F-16 и вооружений к ним на общую сумму 23 млдр долларов.

    Отмечается, что за наличие F-16 у Турции повысит «потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО», что важно для «политической и экономической стабильности в Европе».

    Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган называл поставку F-16 условием для одобрения приятия в НАТО Швеции. 23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО.

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    5 февраля 2024, 14:26 • Новости дня
    Винтовка Чукавина получила новый российский прицел

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Снайперская винтовка Чукавина получила новый оптический прицел, который улучшит точность стрельбы, сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

    По сообщению пресс-службы, СВЧ получила новый оптический прицел производства АО «Новосибирский приборостроительный завод» (НПЗ), представившего изделие 1П97, которое уже прошло государственные испытания, передает ТАСС.

    Там добавили, что оптический панкратический прицел средней кратности предназначен для обнаружения и ведения прицельной стрельбы из снайперской винтовки в различных условиях фоноцелевой обстановки в светлое время суток.

    Как отметил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев, прицел 1П97 введен в состав винтовки, комиссия утвердила конструкторскую документацию на него для ведения серийного производства.

    В декабре «Калашников» передал Минобороны первую серийную партию СВЧ.

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    5 февраля 2024, 08:34 • Новости дня
    Портфель заказов «Рособоронэкспорта» достиг рекордного объема

    Михеев: Портфель заказов «Рособоронэкспорта» достиг рекордного объема в 55 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Портфель заказов «Рособоронэкспорта» к концу прошлого года превысил 55 млрд долларов, достигнув рекордного за 23 года объема, сообщил гендиректор спецэкспортера Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

    По его словам, в 2023 году «Рособоронэкспорт» провел 16 выставочных кампаний, в ходе которых продемонстрировал иностранным партнерам более 800 образцов современной российской военной техники, при этом портфель заказов достиг рекордного за 23 года работы компании объема и составил более 55 млрд долларов, передает ТАСС.

    Михеев отметил, что большинство партнеров «Рособоронэскпорта» считают односторонние санкции против России нелегитимными инструментами конкурентной борьбы.

    Он добавил, что весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным.

    Ранее Михеев сообщил о начале продвижения автономного подводного аппарата «Клавесин-1РЭ» на мировом рынке.

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    4 февраля 2024, 23:12 • Новости дня
    Над Брянской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник

    Над Брянской областью дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщает Минобороны России.

    По данным военного ведомства, нападение классифицируется как теракт, попытка его совершения киевским режимом была пресечена около 22:30 мск 4 февраля, передает ТАСС.

    Данные о повреждениях не приводятся.

    Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ повредил объекты связи в Курской области. Аварийные бригады приступят к их восстановлению как только это станет безопасно.

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    3 февраля 2024, 22:14 • Новости дня
    Над Брянской областью средства ПВО перехватили два украинских беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.

    Отмечается, что оба аппарата были самолетного типа, перехватить их удалось дежурными средствами ПВО, передает ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что беспилотники были замечены в субботу, 3 февраля, около 20 часов мск.

    Российские военные назвали атаку терактом.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО в ночь на 3 февраля сбили сбили семь беспилотников ВСУ в трех регионах России.

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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