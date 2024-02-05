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    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств, хотя несомненно таковым является.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли

    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    5 февраля 2024, 12:38 • Новости дня

    Песков ответил на вопрос об интервью Путина Карлсону

    Песков: В планах Путина пока нет интервью зарубежным СМИ

    Tекст: Ольга Никитина

    В планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном интервью главы государства американскому журналисту Такеру Карлсону, прибывшему в Россию.

    Песков заверил, что Кремль проинформирует, если такие планы будут реализовываться, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля отметил, что иностранные журналисты ежедневно приезжают в Россию, многие из них продолжают работу в нашей стране. При этом он отметил, что в администрации президента вряд ли должны давать какую-то информацию о целях визита иностранных журналистов, включая Карлсона, в Россию.

    Напомним, американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

    3 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»

    Песков: Приезд Нуланд в Киев не кончается добром для Украины

    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд на Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как правило, не кончается ничем хорошим для Украины, американцы продолжают провоцировать киевские власти на войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

    Комментарий Пескова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Представитель Кремля напомнил, что в 2014 году Нуланд «раздавала пирожки» в Киеве, и добром это не кончилось, передает ТАСС.

    Он также ответил на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя». Песков подчеркнул, что поставки США Украине не повлияют ни на ход, ни на результаты СВО, все цели будут достигнуты. По его словам, США, будучи прямым участником конфликта на Украине, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны, делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали.

    Ранее Нуланд во время визита в Киев заявила о «сюрпризах» для России на поле боя. Между тем, ее приезд на Украину связали с конфликтом Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

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    2 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин открыл новые онкоцентры в разных регионах России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой в Туле, по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых онкоцентров в разных регионах страны.

    На связь с российским лидером вышли Томская область, где начинает работу Томский областной онкологический диспансер, Республика Башкортостан и ее Республиканский центр детской онкологии и гематологии, а также Республика Саха (Якутия), где открывается новое здание Якутского республиканского онкологического диспансера, передает ТАСС.

    В пятницу Путин прибыл в Тулу, где выступил на форуме «Все для победы!», пообщался с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также принял участие в других мероприятиях.

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    5 февраля 2024, 10:26 • Новости дня
    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным

    Американист Дудаков: Интервью Карлсона с Путиным может вызвать рост антивоенных настроений в США

    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если Такер Карлсон сможет взять интервью у Владимира Путина, а затем опубликует его на своем канале в соцсетях, это станет шоком, в том числе для Белого дома. Среди прочего стоит ожидать роста антивоенных настроений в США. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов. Ранее в Москве заметили бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона.

    «Многое будет зависеть от итогов визита Такера Карлсона в Россию. Если он сможет записать интервью с российским лидером или с какими-то представителями власти, при возвращении в Америку ему придется объяснять ФБР свои мотивы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что действительно серьезных последствий для журналиста, скорее всего, не будет. Хотя Вашингтону, конечно, совсем не нравится перспектива появления подобного интервью в публичном пространстве», – уточняет собеседник.

    При этом эксперт отметил, что де-факто любой американец может получить доступ к англоязычным российским ресурсам. «Но далеко не все будут это делать. Во-первых, не каждый знает про такие СМИ. Во-вторых, из тех, кто знаком с ними, немалая доля считает, что это медиа, занимающиеся пропагандой», – пояснил аналитик.

    «А Карлсон имеет огромную аудиторию в США, ему там доверяют. И когда такой человек транслирует идею о том, что русские американцам не враги, что есть логика в начале спецоперации и так далее, это может сказаться на местном общественном мнении, особенно на правой его части», – добавляет Дудаков.

    «Все это поспособствует росту антивоенных настроений в Штатах. Мы и так видим, что большая часть республиканцев выступает против дальнейшей поддержки Украины. Очевидно, что точка зрения Карлсона сыграет свою роль в продолжении этих трендов», – полагает американист.

    «Но даже если журналист не возьмет интервью у Владимира Путина, он наверняка снимет репортаж о том, как благополучно живет Россия, вопреки всему массиву западных санкций. И вот эта неизвестность в вопросе планов Карлсона серьезно пугает США», – считает спикер.

    Схожей точки зрения придерживается и политолог Владимир Корнилов. «Испуг, который в США вызвала поездка Карлсона в Москву, многое говорит о свободе слова в Америке. Более того, там прекрасно понимают, что в свободной дискуссии с представителями России Запад однозначно проиграет», – пояснил он.

    «Такера Карлсона давно обвиняют в том, что он якобы работает на российскую пропаганду. А когда он даст возможность выйти на его собственном канале интервью с Путиным, это станет опасностью для США», – рассуждает спикер.

    «В Америке уже прозвучали слова о том, что журналист может дать слово самому цензурируемому на Западе политику. Тут надо учитывать, что простые американцы не имеют традиции следить за иностранной прессой. Да, там есть местные СМИ, которые публикуют наши новости, но делается это в логике мейнстрима – берутся отдельные выдержки, цитаты вне контекста», – объяснил аналитик.

    «Белый дом пугает перспектива доступа Владимира Путина в открытый эфир. Каждый день западному обывателю рассказывают, что Россия враг и посягает на «мир, основанный на правилах». И сейчас немногие задаются вопросом, кто придумал эти правила и почему они разнятся в зависимости от государства», – обращает внимание политолог.

    «Но когда этот вопрос в США прозвучит из уст Путина, интервью мгновенно разлетится по всему миру. Я не исключаю, что после этого американские власти решат запретить соцсеть X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ). Ведь люди начнут задаваться вопросом: кто же на самом деле придумал «мир, основанный на правилах», – заключил Корнилов.

    Ранее журналист Джексон Хинкл сообщил, что бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон находится в России. О целях поездки телеведущего ничего не известно, однако Хинкл полагает, что речь идет о возможном интервью с президентом Владимиром Путиным. Пока же в Сети появилась фотография Карлсона в Большом театре. Предположительно, журналист посетил балет «Спартак».

    Напомним, в сентябре прошлого года Такер Карлсон сообщил, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    Сейчас же приезд журналиста в Москву вызвал бурную реакцию в США. Так, бывший член Палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста Такера Карлсона предателем, пишет РИА «Новости». Кроме того, американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявляла, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у российского президента. Telegram-канал «RT на русском» также приводит слова экс-руководителя аппарата вице-президента Штатов Билла Кристола: «Возможно, нужно полностью запретить въезд Такеру Карлсону в США, пока власти не разберутся, что происходит».

    Сам Такер в интервью «Известиям» сказал, что любит Москву и считает ее красивой. «Хотел на нее посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как всё устроено», – отметил журналист. На вопрос корреспондента относительно перспективы интервью с Путиным Карлсон заявил, что не знает, поскольку американские СМИ «сумасшедшие, реально сумасшедшие».

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    2 февраля 2024, 15:59 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»

    Путин отметил хорошие темпы и качество работы российского ОПК и заявил, что новейшее вооружение, производимое в России, превосходит натовское. А если сравнивать «современное натовское вооружение, вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает, но не всегда», добавил он.

    Глава государства сообщил, что в стране в десять раз выросло производство бронезащиты для военнослужащих, а качество и количество вооружения и амуниции обеспечивается в России хорошими, нужными стране темпами, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, последние полтора года вся работы оружейников и властей нацелена на поддержку бойцов специальной военной операции.

    «Форум собрал много людей, которые так или иначе связаны с проведением специальной военной операции, вся работа, вся жизнь, которых в последние полтора года нацелена на то, чтобы поддержать наших ребят на передовой. Конечно, мы прежде всего думаем о них, о людях, которые не щадят своей жизни, своего здоровья, чтобы обеспечить интересы России», – сказал Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость усиления ОПК из-за роста численности ВС РФ.

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    2 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки

    Путин заявил о популярности российских «Панцирей» на мировых рынках

    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы в специальной военной операции и нарасхват на международных рынках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Надо сказать, что в прошлом году мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование – на миллиарды долларов. Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности, конечно, сейчас мы все понимаем, заказов там под завязку. <…> «Панцири» – в высшей степени востребованы. Надо сказать, они пользуются очень большой популярностью на международных рынках вооружений, нарасхват, как горячие пирожки», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

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    2 февраля 2024, 17:19 • Новости дня
    Путин назвал ВСУ террористической организацией
    Путин назвал ВСУ террористической организацией
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратились в террористическую организацию, они не гнушаются обстреливать мирных жителей и медиков, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для Победы!»

    Глава государства рассказал о перехваченных переговорах двух украинских танкистов, которые в 2022 году пытались войти в Донецк. По словам главы государства, один из военнослужащих выстрелил в мирного жителя, передает ТАСС. Второй задал вопрос, зачем он это сделал, на что тот ответил: «Да они здесь все террористы».

    «Просто так! Взял и застрелил», – возмутился Путин. «То, что называется «ВСУ», – это превратилось, конечно, в такую террористическую организацию – стреляют по машинам скорой помощи», – заключил президент.

    Ранее Путин пообещал, что Россия не забудет о преступлениях украинских властей в отношении российских граждан.

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    5 февраля 2024, 11:05 • Новости дня
    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев

    СМИ: Нуланд помчалась в Киев, чтобы Залужный не развернул армию против Зеленского

    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «помчалась» в Киев из-за опасений в Белом доме, что главком ВСУ Валерий Залужный развернет армию и воспользуется ею против президента Украины Владимира Зеленского, пишут СМИ.

    В статье Asia Times говорится, что Нуланд велели немедленно отправиться в Киев на случай, если дела в украинской столице станут плохи, передает РИА «Новости».

    Задачей Нуланд, по мнению автора статьи, стало бы успокоить Залужного и «поставить его на место».

    Вместе с тем, как предполагает автор публикации, главком ВСУ все еще может пойти против Киева.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что визит Нуланд в Киев потребовался для оценки ситуации с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.

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    2 февраля 2024, 19:35 • Новости дня
    Путин: Хочется показать авторам антироссийских санкций неприличный жест

    Путин хотел показать авторам антироссийских санкций неприличный жест, но воздержался

    Путин: Хочется показать авторам антироссийских санкций неприличный жест
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин хотел показать неприличный жест авторам санкций против России, но воздержался. Глава государства подчеркнул, что у них так и не вышло развалить российскую экономику.

    «Особо отмечу, что в эти два непростых года, в полтора, выстоял и достойно показал себя не только наш оборонно-промышленный комплекс. Вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться», – сказал Путин, выступая на форуме «Все для победы!», передает ТАСС.

    Президент отметил, что России предрекали «спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся». «Хочется показать известный жест. Не буду этого делать, здесь много девушек», – сказал Путин.

    «Ничего у них не получится. Наша экономика растет, в отличие от их экономик», – заключил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что русский народ единый и сплоченный, в этом заключается залог успехов и побед.

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    2 февраля 2024, 15:52 • Новости дня
    Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя

    Путин: Чтобы быть успешными в бою, надо быстро реагировать на действия противника

    Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для успеха на поле боя надо быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет противник, и подавлять их, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причем не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам президента, кто быстрее это все делает, тот и побеждает. «Вот эта сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы», – добавил он.

    Напомним, в пятницу Путин прибыл в Тулу. Помимо выступления на форуме «Все для победы!» глава государства планирует пообщаться с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ).

    Коментарии (21)
    2 февраля 2024, 18:50 • Новости дня
    Путин: Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
    Путин: Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегические ядерные силы России обновлены практически полностью на 95%, а их морская составляющая – почти на 100%, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!»

    «Сегодня у нас практически полностью, на 95% обновлены стратегические ядерные силы. А их морская составляющая – почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент подчеркнул, что таких же результатов надо добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. «И мы эти планы обязательно вместе с вами реализуем», – заявил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

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    5 февраля 2024, 11:37 • Новости дня
    Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России

    Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

    На видео, которое, по информации СМИ, было снято в одном из столичных отелей, Карлсон сказал, что любит Москву и считает этот город красивым.

    Он рассказал, что хотел посмотреть на Россию, о которой так много читал, пообщаться с людьми и посмотреть, «как все устроено». «И здесь все очень хорошо», – приводит его слова РИА «Новости».

    На вопрос о возможности проведения интервью с российским лидером Карлсон улыбнулся, пожал плечами и ответил: «Посмотрим».

    При этом американские СМИ, которые бурно отреагировали на визит журналиста в Москву, Карлсон назвал «реально сумасшедшими».

    Сообщения о том, что Карлсон находится в России появились 4 февраля.

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    4 февраля 2024, 05:55 • Новости дня
    Белый дом выступил против помощи Израилю без новых средств для Украины

    Белый дом выступил против выделения 17,6 млдр помощи Израилю без новых средств для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США выступила против рассмотрения в Палате представителей Конгресса США законопроекта, который предусматривает выделения финансовой помощи Израилю в размере 17,6 млрд долларов без включения в эту сумму дополнительных средств на поддержку Украины, говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Республиканцы в Палате представителей придумали новый циничный политический маневр. Безопасность Израиля должна быть священной, а не становиться предметом политической игры», – приводит сообщение Жан-Пьер ТАСС.

    Она подчеркнула, что над договоренностями в сфере национальной безопасности, при которых «обеспечивается охрана нашей границы и предоставляется поддержка жителям Украины и Израиля» администрация работала с двухпартийной группой сенаторов на протяжении «месяцев», а республиканцы создали альтернативное предложение «ак раз в свете предстоящей публикации текста законопроекта».

    Администрация США почти четыре месяца назад направила в Конгресс запрос на выделение средств для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе на общую сумму 106 млдр долларов. Целый ряд республиканцев выступили против продлжения финансовой помощи Украине.

    Ранее сообщалось, что группа конгрессменов США разработала проект закона о выделении Израилю 17,6 млрд долларов в качестве помощи, при этом пакет не предполагает выделение помощи Украине.

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    3 февраля 2024, 12:55 • Новости дня
    Медведев предложил поддержать несистемную оппозицию на Западе

    Медведев предложил поддержать несистемных оппозиционных политиков на Западе

    Медведев предложил поддержать несистемную оппозицию на Западе
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    России следует поддерживать несистемных оппозиционных политиков и их партии на Западе, их приход к власти способен радикально оздоровить политический ландшафт, поэтому их и боится нынешняя элита в Европе и за океаном, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале сравнил омерзительных российских «несистемщиков» и куда «более разумную и благопристойную оппозицию на Западе, которая не желает гибели своему Отечеству, как «беглые российские отщепенцы».

    «Безусловно, новые политики гораздо более адекватны и мотивированны, чем разжиревшие коты из традиционных западных партий. Эта, пока ещё иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства. И наша задача – всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum достичь достойных результатов на выборах», – считает Медведев.

    По его словам, приход к государственному управлению оппозиционных политиков способен радикально оздоровить политический ландшафт в западном мире. Он отметил, что оппозицию на Западе боятся старые политические силы в Европе и за океаном, а также «бесполые радужные слюнтяи», сегодня стоящие у руля многих западных стран.

    «И недаром боятся. Ведь еще Лао Дзы сказал, что «гибкое и слабое одолевает твердое и сильное», – подчеркнул политик.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек смену власти в ЕС из-за помощи Украине.

    Коментарии (17)
    3 февраля 2024, 16:28 • Новости дня
    Сенатор Круз назвал «субсидией Путину» решение по экспорту СПГ
    Сенатор Круз назвал «субсидией Путину» решение по экспорту СПГ
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Решение президента США Джо Байдена приостановить процедуру одобрения новых контрактов на экспорт СПГ пойдет на пользу Москве, его можно считать «субсидией» президенту России Владимиру Путину, заявил американский сенатор Тед Круз.

    Он отметил, что Байден заблокировал будущий экспорт американского СПГ, поэтому Европе придется покупать его у России, а не у США, передает ТАСС.

    «От этого страдают рабочие места в США, но это помогает Путину», – сказал он в эфире телеканала Fox News.

    Ранее в Конгрессе назвали провалом решение Байдена по экспорту СПГ.

    Коментарии (3)
    2 февраля 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин: В оборонке создано более полумиллиона новых рабочих мест

    Tекст: Вера Басилая

    Свыше 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонно-промышленном комплексе страны за последние полтора года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»

    «Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тыс. новых рабочих мест – более полумиллиона рабочих мест», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин прибыл в Тулу, где выступит на форуме «Все для победы!», пообщается с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также примет участие в других мероприятиях.

    Коментарии (4)
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    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

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    Фермеры заставили пересмотреть отношение Евросоюза к Украине

    Концепция зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом терпит крах на наших глазах. Приговор ей фактически вынесли протесты французских, бельгийских, испанских и прочих фермеров, охватившие европейские столицы. Лидеры стран ЕС открыто признают, что интересы собственных фермеров им гораздо дороже, чем Украина. Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

    • Украину послали в Гааге, но дали денег

      Международный суд в Гааге отклонил почти все требования Украины к России, назвав ее обвинения домыслами. Однако Киеву, где «гаагское правосудие» стало предметом культа, «подсластили пилюлю»: Евросоюз все-таки согласовал выделение ему более 50 млрд евро, переубедив Венгрию с помощью «кнута», а не «пряника».

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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