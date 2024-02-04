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Корабль Crew Dragon с экипажем оставили на МКС до 6 февраля
В NASA перенесли возвращение на Землю корабля Crew Dragon с экипажем на 6 февраля
В NASA пренесли отстыковку от МКС и возвращение на Землю космического корабля Crew Dragon с коммерческими туристами из-за неблагоприятных погодных условий в плановом месте посадки.
«Погода у побережья Флориды остается неблагоприятной для того, чтобы Dragon и экипаж Ax-3 отстыковались и безопасно вернулись на Землю», – пояснили в компании SpaceX, которая отправила миссию на МКС.
Ранее отстыковка была запланирована на третье февраля. В состав экипажа Ax-3 входят гражданин Италии Вальтер Вилладей, швед Маркус Вандт и первый турецкий космонавт, военный пилот Альпер Гезеравчи. Командир экипажа опытный астронавт НАСА, сотрудник Axiom, Майкл Лопес-Алегрия.
Миссия Ax–3 - третий полет полностью коммерческого экипажа, выполненного по контракту с NASA компанией Axiom Space.