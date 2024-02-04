Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Замкомандира 70-го мотострелкового полка из Осетии присвоено звание Героя России
Замкомандира 70-го мотострелкового полка из Северной Осетии Юрию Абаеву с позывным «Буйвол» присвоено звание Героя России
Заместителю командира 70-го гвардейского мотострелкового полка – Юрию Абаеву из Северной Осетии – указом президента присвоено звание Героя России, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло.
«Наш отважный боец Юрий Абаев (позывной Буйвол), заместитель командира 70-го гвардейского мотострелкового полка, гвардии майор — Герой России!.. Юра! Горжусь тобой!» – приводит ТАСС сообщение Меняйло.
Отмечается, что под командованием Абаева первый батальон 70-го полка на запорожском направлении в ходе столкновения с врагом смог выбить противника и занять оборону.
За боевые заслуги Юрий Абаев также удостоился медалей Суворова, «За отвагу», ордена Мужества, был награжден медалью «Во славу Осетии».
Ранее сообщалось, что Владимир Пуитин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову, погибшему в бою с силами ВСУ у населенного пункта Новомайорское ДНР.