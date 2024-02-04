Замкомандира 70-го мотострелкового полка из Осетии присвоено звание Героя России

Замкомандира 70-го мотострелкового полка из Северной Осетии Юрию Абаеву с позывным «Буйвол» присвоено звание Героя России

Tекст: Денис Тельманов

«Наш отважный боец Юрий Абаев (позывной Буйвол), заместитель командира 70-го гвардейского мотострелкового полка, гвардии майор — Герой России!.. Юра! Горжусь тобой!» – приводит ТАСС сообщение Меняйло.

Отмечается, что под командованием Абаева первый батальон 70-го полка на запорожском направлении в ходе столкновения с врагом смог выбить противника и занять оборону.



За боевые заслуги Юрий Абаев также удостоился медалей Суворова, «За отвагу», ордена Мужества, был награжден медалью «Во славу Осетии».

Ранее сообщалось, что Владимир Пуитин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову, погибшему в бою с силами ВСУ у населенного пункта Новомайорское ДНР.