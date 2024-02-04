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В Лисичанске из-под завалов извлекли 20 погибших, детей среди них нет
Число погибших в Лисичанске увеличилось до 20 человек, детей среди них нет
Детей среди погибших в кафе-булочной в ходе удара ВСУ нет, средний возраст жертв от 30 до 40 лет, сообщили в оперативных службах ЛНР.
«Детей на данный момент среди погибших нет, но разбор завалов еще продолжается», – приводит ТАСС слова представителя оперативных служб ЛНР.
Отмечается, что спасатели извлекли из под завалов здания тела 20 человек.
Всего, по оценкам МЧС, под завалами могут находиться до 40 человек.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел кафе доказательством преступной сущности киевского режима. При этом она подчеркнула, что граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – «на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей».
Ранее военные следователи сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.