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СК: ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS
Удар по пекарне в городе Лисичанске Луганской народной республики, в результате которого погибли восемь человек и десять получили ранения, был нанесен, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили военные следователи.
«Военные следователи СК России зафиксировали преступления, совершенные ВФУ (вооруженные формирования Украины) в отношении мирного населения ЛНР. <…> Обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших продолжает уточняться», – сообщили ТАСС военные следователи СК.
В Минздраве ЛНР сообщили, что число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до восьми человек. Число пострадавших также увеличилось – ранены десять человек.
По данным правительства ЛНР, еще десять мирных жителей, предположительно, обнаружены под завалами. Среди них также имеются погибшие.
В субботу ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске Луганской народной республики. Сообщалось о семи погибших и восьми пострадаших.