Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.26 комментариев
Число погибших при ударе ВСУ по Лисичанску выросло до семи человек
Количество жертв субботнего обстрела пекарни в городе Лисичанске Луганской народной республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до семи человек.
«Сейчас известно о семи погибших мирных жителях», – сообщили ТАСС в оперативных службах ЛНР.
Еще восемь человек получили ранения: троим из них назначено амбулаторное лечение, один человек находится в реанимации, остальные госпитализированы в медучреждения ЛНР, сообщила глава Минздрава республики Наталия Пащенко.
Министр отметила, что в лисичанской больнице дежурят медики из Луганской республиканской клинической больницы, которые при необходимости готовы перевезти пострадавших в Луганск.
Пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на месте завалов после обстрела ВСУ, сообщили в ведомстве. Ведется обследование и разбор завалов, в том числе с использованием спецтехники. Усилия спасателей сосредоточены на поиске и спасении людей, подчеркнули в МЧС.
В субботу ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске Луганской народной республики, сообщалось о двух погибших и шести пострадавших. Еще десятки людей могут находиться под завалами разрушенного здания.