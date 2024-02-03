Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.20 комментариев
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть десятки человек
Глава ЛНР Пасечник: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, пострадали мирные жители
Украинская армия обстреляла пекарню в городе Лисичанске Луганской народной республики, в результате пострадали несколько мирных жителей, еще десятки человек могут оставаться под завалами здания, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской народной республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», – написал Пасечник в своем Telegram-канале.
По данным главы ЛНР, в результате обстрела пострадали три человека, они доставлены в больницу. В военной комендатуре сообщили, что под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек, передает ТАСС.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры, предпринимаются попытки спасти пострадавших, добавил Пасечник.
В среду в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали четыре человека.