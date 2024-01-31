Глава ДНР: В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранены четыре человека

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что в Петровском районе столицы региона ранены девочка 2010 года рождения и женщины 1964, 1983 и 1988 годов рождения.

По словам Пушилина, с начала суток ВСУ обстрелял территорию республики 16 раз, выпустили 54 боеприпаса калибром 152 и 155 мм (в том числе кассетных), и применили БПЛА-камикадзе.

Также глава ДНР рассказал, что 31 января обстрелам подвергались Горловка, Донецк, Макеевка и Ясиноватая.

Ранее украинские военные нанесли удар по центру Донецка, в результате которого трое мирных жителей погибли.