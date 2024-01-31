До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.0 комментариев
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранены четыре человека
Глава ДНР: В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранены четыре человека
Четверо мирных жителей ранены в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале он указал, что в Петровском районе столицы региона ранены девочка 2010 года рождения и женщины 1964, 1983 и 1988 годов рождения.
По словам Пушилина, с начала суток ВСУ обстрелял территорию республики 16 раз, выпустили 54 боеприпаса калибром 152 и 155 мм (в том числе кассетных), и применили БПЛА-камикадзе.
Также глава ДНР рассказал, что 31 января обстрелам подвергались Горловка, Донецк, Макеевка и Ясиноватая.
Ранее украинские военные нанесли удар по центру Донецка, в результате которого трое мирных жителей погибли.