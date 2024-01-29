ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал очевидец Виктор, прилетела РСЗО, пытались спасти человека, все, что могли, сделали, передает «РИА Новости».

В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), говорится, что обстрел произошел со стороны Украины по направлению: 15.03 – город Донецк (Калининский район). Отмечается, что ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО.

По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 26 раз обстреляли территорию республики, выпустив 81 боеприпас, четыре человека ранены.

Калининский район – один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что более 60 боеприпасов различного типа выпустила Украина по жилым районам населенных пунктов ДНР.