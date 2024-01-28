Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.4 комментария
ВСУ за сутки 19 раз обстреляли Горловку и Донецк
ВСУ за сутки выпустили по жилым районам Горловки и Донецка болшее 60 боеприпасов
Более 60 боеприпасов различного типа было выпущено со стороны украинских войск по жилым районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики за минувшие сутки.
Более 60 боеприпасов различного типа было выпущено со стороны украинских войск по жилым районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Отмечается, что зафиксировано 19 обстрелов на донецком и горловском направлениях. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области зафиксировали семь прилетов со стороны ВСУ за сутки. Кроме того, в селе Соловьевка был сбит беспилотник.