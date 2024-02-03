Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.23 комментария
В Минобороны ФРГ не поддержали идею Писториуса о реорганизации
Сотрудники министерства обороны Германии направили главе ведомства Борису Писториусу письмо, в котором уведомили его о своем недовольстве относительно планов по реорганизации и реструктуризации, пишет журнал Der Spiegel.
По данным Der Spiegel, Писториус намерен создать в возглавляемом им министерстве «более четкие структуры и таким образом заложить основу для хорошо скоординированных и быстрых решений», передает ТАСС.
Отмечается, что эти меры не имеют отношения к поставкам или закупкам оружия, а связаны только с внутренней работой ведомства.
В ответ на эту инициативу сотрудники минобороны ФРГ направили Писториусу послание, в котором заявили, что «совет персонала не поддерживает решение о реорганизации». Так как организовать личную встречу сотрудников с Писториусом не удалось, министр написал ответное письмо, в котором указал на необходимость мероприятий по реорганизации, сообщает издание.
Ранее Писториус призвал Германию вооружаться из-за опасности конфликта с Россией.