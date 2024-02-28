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Санавиация Ростеха спасла лечившего на перевале Дятлова коронавирус мужчину
Больной коронавирусом мужчина пытался вылечиться на перевале Дятлова, но ему стало хуже, его спасла санавиация Ростеха, сообщили в госкорпорации.
В сообщении Ростеха говорится, что пациент был уверен в том, что подъем на перевал поможет ему вылечиться, но у него начались проблемы с сердцем. Мужчину экстренно эвакуировала санавиация корпорации, передает РИА «Новости».
Ранее с перевала Дятлова эвакуировали инструктора туристической группы, у которого остановилось сердце.
Зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах на перевале на Северном Урале погибла туристическая группа студентов Уральского государственного технического университета под руководством Игоря Дятлова. Версий происшествия несколько: от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.
В начале марта 2019 года СК представил материалы, согласно которым группа Дятлова погибла из-за экстремальных условий, в которых оказались туристы. Согласно документам, в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему о трагедии, произошедшей с группой Дятлова, не могут забыть спустя 60 лет.