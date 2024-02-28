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Бывший мэр Иркутска оправдался за дрифт на лимузине по Байкалу
Бывший мэр Иркутска Кондрашов оправдался за дрифт на лимузине по Байкалу
Экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов подвергся критике из-за опубликованного в его аккаунте в Instagram* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской в России) видео, на котором он за рулем лимузина дрифтует по льду Байкала.
Комментаторы предположили, что бывший градоначальник мог нарушить областной закон, который запрещает движение транспорта вне оборудованной переправы, на что Кондрашов заверил, что движение осуществлялось по паромной переправе, передает «Газета.Ru».
Экс-мэр Иркутска полагает, что такая реакция общества вызвана завистью. ««Все завидуют, как обычно. Сотня машин едет по паромной переправе, не нарушает закон, а я нарушил. С чего вдруг. Ну то, что машина такая необычная, что на Байкале машина едет по паромной переправе туда-обратно», – сказал он.
По словам Кондрашова, на самом деле лимузин не дрифтовал, а «еле разворачивался», а опубликованное видео ускорено с помощью монтажа. Он также заявил, что машина принадлежит не ему, и вообще такой лимузин «стоит копейки» и не является предметом роскоши.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ