Российские военные ликвидировали стоянку HIMARS в Николаевской области

Подполье сообщило об уничтожении российскими военными стоянки HIMARS и цеха по сборке БПЛА в Николаевской области

Tекст: Александра Юдина

По его словам, HIMRAS располагались в военной части населенного пункта Старая Богдановка, которая расположена напротив города Николаев через реку Южный Буг, где неоднократно фиксировались залпы дальнобойными ракетами с той стороны реки – один из складов и место стоянок HIMARS, передает РИА «Новости».

Лебедев также отметил, что российским ударом был поражен цех по производству беспилотников для ВСУ в населенном пункте Степовое недалеко от военного полигона Широкий Лан. Местные жители ощутили «очень сильный удар с последующей детонацией».

По словам Лебедева, в этом месте находился цех, где изготавливались дроны для ВСУ и постоянно фиксировалось движение военных, которых привозили утром из Николаева на нескольких автобусах.

В этой связи, пояснил координатор подполья, удар был нанесен в дневное время, чтобы застать на рабочих местах специалистов, которые занимались сборкой и наладкой дронов.

Кроме того, по данным подполья, всю ночь были слышны звуки работ по вывозу из цеха того, что осталось от беспилотников и производственных мощностей.

В данный момент подполье выясняет более точную информацию о последствиях ударов, чтобы получить точную картину попаданий.

«О серьезности прилетов говорит заработавший крематорий в порту Ника-Тера в одном из портов Николаева», – заключил Лебедев.

Ранее подпольщики заявили о поражении складов ГСМ и нефтебазы ВСУ в Днепре.