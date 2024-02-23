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Подпольщики заявили о поражении складов ГСМ и нефтебазы ВСУ в Днепре
ВС России в ночь на 23 февраля в Днепре (Днепропетровске) ударили по нефтебазе, складам ВСУ и цехам Южного машиностроительного завода, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Произошло несколько прилетов, попадания есть на нефтебазу, на прокатный цех №2 частного АО «Днепропетровский металлургический завод», сообщил Лебедев РИА «Новости».
На этом месте находились большие резервуары с ГСМ.
На снимках, предоставленных Лебедевым, запечатлен столб черного дыма после попадания по нефтебазе.
Также есть попадания в Южный машиностроительный завод, цеха, где производили новые дроны.
Кроме того, поражены несколько складов на улице Каруна, которые занимали ВСУ. Одна из ракет украинской системы ПВО попала в многоэтажный дом.
Ранее украинские СМИ сообщили о сильном пожаре в Днепре на резервуарах с топливом.