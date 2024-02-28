Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино

Во Франции объяснили миссию своих военных на Украине

Глава МИД Франции Сежурне допустил присутствие западных военных на Украине без участия в конфликте

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе заседания Национального собрания Франции Сежурне призвал рассмотреть новые варианты поддержки Украины, в частности в вопросах разминирования, борьбы с киберугрозами и производства оружия на украинской территории, передает ТАСС.

Для этих целей может потребоваться присутствие западных военных на Украине «без пересечения черты соучастия в конфликте», отметил министр.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что представители западных стран на конференции в Париже обсудили возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.