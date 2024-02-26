Эксперты объяснили значимость боев в Работино

Tекст: Илья Абрамов,

Евгений Поздняков

Российские войска вошли в село Работино, которое до недавнего времени служило для Украины главным символом контрнаступления. Об этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА «Новости». Он подчеркнул, что ВСУ пришлось «заплатить несоизмеримую цену за этот клочок искалеченной земли» напрасно.

По его словам, продвижение российских сил «полностью нивелировало краткосрочный успех» украинской армии. При этом ВС РФ продолжают «планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника». Балицкий отметил, что в ходе СВО нашим бойцам удалось получить «бесценный опыт боевых действий».

В настоящий момент российские военные находятся на южных окраинах поселка. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он подчеркнул, что вся территория Работино уже находится «под огневым контролем». Однако, по его оценке, большая часть населенного пункта сейчас находится в «серой зоне». При этом мирное население было вывезено еще до начала украинского «контрнаступа».

«Боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища», – говорит он, упоминая об ожесточенных боях, продолжающихся в этой местности. Рогов отмечает, что главной задачей на этом направлении для России является так называемый Работинский выступ. Его срез – это ликвидация символа успеха, достигнутого противником во время контрнаступления.

Кроме того, позиции, занятые украинскими военными, создают «потенциальную угрозу в направлении Токмака», в связи с чем продвижение ВС РФ в данном направлении и является крайне важным. Ранее Рогов говорил о выводе половины формирований ВСУ из этого населенного пункта. По его словам, противник стягивает силы на Ореховское направление.

Между тем Минобороны в своем Telegram-канале накануне сообщило, что в районе Работино были отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 американского производства.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о перспективах наступления России в сторону Работино и Вербового. Тогда эксперты отмечали, что успехи на Запорожском направлении связаны с освобождением Авдеевки. В частности, подчеркивалось, что развитие продвижения на данном участке фронта поможет закрепить стратегическую инициативу за российскими военными.

Напомним, именно Работино стало главным информационным успехом летнего контрнаступления ВСУ. На фоне длительных неудач известие о якобы взятии села массово тиражировалось западной прессой. Так, The New York Times писало, что прорыв украинской армии на данном направлении сулит противнику дальнейшие победы.

The Wall Street Journal сообщало, что действия ВСУ под Работино «внушают осторожный оптимизм» спецслужбам США и ЕС. Всего офис Зеленского осуществил семь попыток ложного информирования населения об удержании контроля над селом. Немецкая газета Bild и вовсе поспешила отметить прорыв знаменитой линии Суровикина.

Уже тогда газета ВЗГЛЯД писала, что слухи о создании бреши на рубежах ВС РФ являлись фантазиями Украины. Подчеркивалось, что Россия сохраняет огневой контроль над населенным пунктом, а ущерб, нанесенный противником нашим оборонительным сооружениям, невелик. В реальности же бои за Работино сопровождались колоссальными потерями западной техники противником. Кроме того, сражения отметились значительным числом погибших солдат ВСУ.

По мнению экспертов, сейчас офис Зеленского, склонный к погоне за символами, вновь оказался на грани потери одного из таковых. Утрата небольшого села площадью может означать полное обнуление всех успехов ВСУ в рамках многомесячного контрнаступления. Более того, уже сейчас, когда российские войска только вошли на территорию населенного пункта, Киев лишился последнего козыря «контрнаступа».

«Наиболее острая ситуация на Запорожском направлении складывается в районе села Работино. Судя по некоторым данным, бои ведутся в центре населенного пункта, так как ВСУ попытались контратаковать наши наступающие части с северных окраин. Кроме того, чуть менее напряженные столкновения происходят около Вербового», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«На западе Запорожского направления российская армия отбросила противника на окраину Пятихаток. В районе Каменского, почти на самом берегу Днепра, наши войска также срезают небольшой выступ, который противник смог создать в ходе летнего контрнаступления», – отмечает собеседник.

«В районе Времевского выступа ВС России продвигаются от Приютного, тем самым создавая угрозу для противника, обороняющегося в Урожайном и Старомайорском. Также наша армия обстреливает дорогу из Угледара в Новомихайловку, а в самом селе бои ведутся на юге и востоке населенного пункта», – подчеркивает он.

«Работино является символом летнего контрнаступления ВСУ. Российские войска, очевидно, хотят устранить те немногие успехи, которых смог добиться противник во время летнего контрнаступления. С этой точки зрения взятие данного населенного пункта будет знаковым событием. Сейчас мы стремимся освободить это село и занять все участки линии Суровикина», – акцентирует эксперт.

«Однако следует помнить, что Работино – это не первый символ для Украины.

До этого были Мариуполь, Лисичанск и Артемовск. И все это Киев попытался стереть из памяти. Даже Авдеевку, которая была крупной крепостью ВСУ под Донецком, постигла та же судьба. Поэтому следует ожидать, что данное село также окажется в списке «забытых», – поясняет он.

«С военной точки зрения Работино не столь значимо. Но без взятия данного населенного пункта невозможно выровнять фронт и обеспечить его устойчивость. После возвращения ранее утраченных позиций мы, вероятно, сохраним давление на противника, вынуждая его держать силы в этом районе и отвлекая от других участков», – уточнил Онуфриенко.

Захват Работино был одним из немногих достижений украинской армии в ходе летнего контрнаступления на Запорожском направлении, напоминает военный эксперт Алексей Леонков. «При этом противник заплатил огромную цену. Более того, он долгое время пытался продолжать штурм наших позиций даже после очевидного общего провала», – сказал он.

«Кроме того, в районе Орехова у ВСУ не было достаточного количества резервов. Во-первых, потому что подкрепления нужны противнику на многих участках фронта и их попросту не хватает. Во-вторых, Украина испытывает проблемы со специализированной техникой, которая может перевозить войска, так как мы постоянно уничтожаем ее в местах сосредоточения», – отмечает собеседник.

«Освобождение Работино станет знаковым для российской армии. Учитывая, что оно пока еще остается символом некоторого успеха ВСУ, даже сам факт захода наших сил на территорию населенного пункта говорит об обнулении украинского успеха. Когда же Россия вернет позиции, Киеву будет совсем нечем хвастаться. Особенно на фоне последних провалов», – подчеркивает он.

«При этом с военной точки зрения Работино имеет скорее тактическое значение. Его освобождение будет лишь частью российского наступления с целью возвращения наших позиций. Однако в будущем, если командование ВС РФ увидит перспективу успешных действий на этом участке, то взятие села может стать элементом и более крупной военной операции», – заключил Леонков.