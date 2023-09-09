В США признали успехи России в уничтожении западной бронетехники

Military Watch Magazine указал на способность российского оружия успешно прожигать броню западной техники

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Military Watch Magazine, Украина так быстро теряет западную бронетехнику, что Запад вынужден «задумываться об увеличении поставок». При этом эффективность западных бронемашин «на практике оказалась под большим вопросом», передает РИА «Новости».

Указывается, что США боялись передавать Украине M1A1 Abrams, так как Вашингтон пугала угроза их массовых потерь и возможный ущерб для имиджа американского военно-промышленного комплекса. Military Watch Magazine отмечает, что украинские войска уже лишились части немецких и британских танков Leopard 2A6 и Challenger 2, хотя те, по оценке специалистов, более живучи в бою, чем их аналоги из США.

Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина. Позднее стало известно об уничтожении второго британского танка. В июне сообщалось, что Украина за два часа сражения потеряла пятую часть поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6.