  • Минобороны сообщило о предотвращении теракта в Крыму
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    Российский газ нашел обходной путь в Европу
    Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2 в Запорожской области
    Мэр Харькова изменил мнение по вопросу запрета русского языка
    WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии
    В МИД отреагировали на сообщение властей Кубы об аресте вербовщиков для СВО
    Киевские власти высказали недовольство декларацией саммита G20 по Украине
    Российское консульство в Милане выразило протест из-за выставки «Азова»
    Шерпа России назвала сложными переговоры по украинскому кризису на G20
    BI: Нестандартные минные поля ВС России вызвали проблемы у ВСУ
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    5 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    59 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    13 комментариев
    9 сентября 2023, 22:44

    Получено видеоподтверждение поражения второго танка Challenger 2

    В Сети опубликована видеозапись со вторым подбитым танком Challenger 2

    Получено видеоподтверждение поражения второго танка Challenger 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В интернете опубликована видеозапись, которая подтверждает поражение второго британского танка Challenger 2 в ходе специальной военной операции России на Украине.

    Как сообщают «Военкоры Русской весны», танк и «другая боевая техника врага» уничтожена российским «десантом между Работино и Вербовым».

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина. Позднее стало известно, что российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области. Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2.

    9 сентября 2023, 09:53
    WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии

    Washington Post: Часть украинцев согласны на мир с Россией при получении реальных гарантий безопасности

    WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Алина Власенко

    Некоторые украинцы согласны на мир с Россией при условии, что будут получены реальные гарантии безопасности со стороны Москвы, пишет американский обозреватель Фарид Закария.

    Как пишет обозреватель в статье для The Washington Post, взгляды многих украинцев не слишком радикальны. Некоторые из них говорят, что могут представить прекращение конфликта со стороны Киева в обмен на реальные гарантии безопасности от Москвы.

    Однако других взглядов придерживаются непосредственные участники конфликта со стороны Киева, отмечает журналист. Они как раз готовы не рассматривать такой вариант окончания конфликта, сообщает Ura.ru.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перспектив для начала диалога по конфликту на Украине пока нет.

    Коментарии (57)
    9 сентября 2023, 02:40
    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2

    Глава Генштаба Британии Сандерс признался, что испытал «сильные эмоции» от уничтожения танка Challenger 2

    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне проведения российской спецоперации.

    «Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», – сказал Сандерс в интервью порталу Forces.net.

    Он добавил, что британские военнослужащие испытывают глубокую привязанность к своей технике, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Коментарии (33)
    9 сентября 2023, 15:56
    Мэр Харькова изменил мнение в вопросе запрета русского языка

    Мэр Харькова Терехов изменил мнение в вопросе запрета русского языка

    Мэр Харькова изменил мнение в вопросе запрета русского языка
    @ Vyacheslav Madiyevskyi/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Мэр Харькова Игорь Терехов после давления со стороны киевского режима изменил мнение об использовании русского языка на Украине и извинился за свои слова.

    Терехов в 2022 году сказал в интервью французскому агентству AFP, что не следует настаивать на том, чтобы люди отказались от русского языка. По его словам, «это не лучший способ».

    Однако теперь градоначальнику приходится оправдываться за свои слова, чтобы избежать неприятностей. Как передает РИА «Новости», после интервью Терехова в ноябре 2022 года языковой омбудсмен Тарас Кремень добился того, что мэра Харькова оштрафовали за русскую речь в ходе национального телемарафона. Затем его оштрафовали уже за публикации в соцсетях.

    Мэр подал иск против Кременя, и после долгих разбирательств суд отменил второй штраф.

    Между тем, в августе Терехов говорил, что навязывание на Украине бойкота русского языка может привести к сопротивлению со стороны местных жителей.

    Коментарии (23)
    9 сентября 2023, 14:12
    Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2 в Запорожской области

    Рогов: Второй танк Challenger 2 российские военные подбили с одного выстрела

    Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2 в Запорожской области
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с одного выстрела из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» подбили в Запорожской области второй британский танк Challenger 2, сообщил глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, британские танки «горят так же хорошо», как и любая другая переданная Западом украинским нацистам техника.

    Рогов рассказал, что второй Challenger 2 подбили бойцы 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии ВДВ, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Между тем, начальник британского генштаба Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне проведения российской спецоперации.

    Коментарии (20)
    9 сентября 2023, 01:52
    Тело британского наемника нашли на Украине в водоеме со связанными руками

    Sky News: На Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками

    Tекст: Ольга Никитина

    Британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

    Представитель МИД Великобритании сообщил телеканалу Sky News, что власти страны предоставляют помощь семье убитого на Украине британца, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир.

    Британец, ранее служивший в шотландской гвардии, по информации телеканала, намеревался вступить в «интернациональный легион». Его нашли мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.

    Издание Daily Record добавляет, что о гибели Чедвика семье стало известно 26 июня. Тело доставили на родину 7 августа. Причины смерти собираются выяснить.

    В июле Минобороны России сообщало, что киевский режим потерял 4 тыс. 845 иностранных наемников в ходе СВО, еще 4 тыс. 801 иностранный боевик бежал с украинской территории. Из Британии, по данным военного ведомства, на Украину прибыла одна из самых многочисленных групп наемников – более 700 человек.

    Москва призывала иностранцев не поддаваться на старания британской спецслужбы, подчеркивая, что они ищут лишь «расходный материал» для Киева.

    Коментарии (27)
    9 сентября 2023, 18:54
    В МИД отреагировали на сообщение властей Кубы об аресте вербовщиков для СВО

    МИД России: Сообщения об аресте вербовщиков кубинцев для боев на Украине изучаются компетентными органами

    В МИД отреагировали на сообщение властей Кубы об аресте вербовщиков для СВО
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Заявление МИД Кубы об аресте вербовщиков для военных операций на Украине внимательно изучается компетентными органами двух стран, политизация данного сюжета неуместна. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили в МИД России.

    «В Москве самым серьезным образом восприняли заявление МИД Кубы от 4 сентября. Содержащиеся в нем утверждения внимательно изучаются компетентными органами двух стран», – говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД России.

    «При этом важно подчеркнуть, что речь идет о взаимодействии в пресечении криминальной деятельности в сфере торговли людьми», – добавили в ведомстве. В МИД также подчеркнули, что «иные, более политизированные толкования этого сюжета, некорректны и неуместны».

    «Что касается прохождения кубинскими гражданами (и гражданами других государств) военной службы по контракту в Вооруженных Силах России и воинских формированиях, то такая возможность допускается действующей у нас нормативной базой в частности, указом президента от 14 ноября 2022 года. Соответствующие практические аспекты находятся в компетенции Минобороны России», – отметили в МИД.

    «Особо подчеркиваем: мы поддерживаем тесный контакт с кубинскими партнерами по всем вопросам двусторонней и международной повестки дня. Высоко ценим общность подходов к их решению. Любые попытки искать «зазоры» в позициях в ущерб российско-кубинскому стратегическому партнерству – бесперспективны», – заключили в МИД.

    Ранее кубинские власти арестовали по обвинению в торговле людьми 17 человек, связанных с группой, вербовавшей молодых кубинских мужчин на службу в воинские формирования для участия в военной операции на Украине.

    Как указывалось на сайте кубинского МИД, силы правопорядка выявили сеть по торговле людьми, действующую из России, целью которой было привлечение кубинцев к участию в военных действиях. Эти попытки «были нейтрализованы», а против причастных возбуждены уголовные дела. Отмечается, что «враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы запятнать имидж страны и представить ее соучастником действий, которые мы решительно отвергаем».


    Коментарии (17)
    9 сентября 2023, 10:10
    Польский полковник: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска

    Польский полковник Левандовски: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска

    Польский полковник: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Варшаве следует вынести урок из того, что Украина оказалась в ловушке, попав в зависимость от частной компании миллиардера Илона Маска, заявил в беседе с Onet польский полковник Петр Левандовски.

    Военный выразил мнение, что вооруженные силы какой-либо страны не должны попадать в зависимость от частной международной компании, глав которой действует по своему усмотрению, передает RT.

    Кроме того, полковник назвал «чушью» заявления о том, что польским военным «следует поучиться» у Вооруженных сил Украины, как вести вооруженный конфликт.

    Ранее Маск заявил, что сервис компании SpaceX под названием Starlink не может быть использован для украинских атак на Крым, поскольку это запрещено пользовательским соглашением.

    Коментарии (12)
    9 сентября 2023, 09:27
    Sky News: Цели Украины и Запада в конфликте с Россией больше не совпадают
    Sky News: Цели Украины и Запада в конфликте с Россией больше не совпадают
    @ Monika Skolimowska/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Цели Киева и Запада в конфликте с Москвой больше не совпадают, и западные страны будут все больше сомневаться, что Украина осуществит задуманное, пишет вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в статье на сайте телеканала Sky News.

    По мнению Белла, Россия после распада Советского Союза стремилась стать мировой сверхдержавой. Но, как считает офицер в отставке, конфликт на Украине якобы ослабил позиции Москвы. По его мнению, она больше не представляет угрозу Европе. Таким образом, считает Белл, Запад достиг своей цели и теперь должен заняться внутренними проблемами.

    Однако Украина все еще стремится вытеснить силы России, заявил Белл. Таким образом, считает он, «цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников», передает РИА «Новости».

    По его словам, хотя Запад все еще обязуются оказывать поддержку ВСУ, но скептицизм по поводу того, достижимы и приемлемы ли цели Киева в конфликте, будет возрастать.

    Между тем, ранее СМИ сообщили, что Украина потеряла надежду на прорыв в контрнаступлении, времени на него почти не осталось.

    Коментарии (25)
    9 сентября 2023, 10:21
    Старец Зосима перед смертью дал наказ украинским верующим

    В РПЦ рассказали о предсмертных словах старца Зосимы для верующих из России и Украины

    Старец Зосима перед смертью дал наказ украинским верующим
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Обладавший особым духовным даром предвидения основатель Успенского Николо-Васильевского монастыря УПЦ в Волновахском районе ДНР схиархимандрит Зосима завещал сохранять верность единству Русской православной церкви, рассказал епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк), главный реактор издательства Московской патриархии РПЦ.

    «В этом даре прежде всего хотелось бы отметить его стойкость в вере, верность Русской православной церкви, единству церковному и Отечеству», – сказал епископ Николай, передает РИА «Новости».

    Настоятель московского храма святителя Николая на Берсеневке, игумен РПЦ Кирилл (Сахаров) рассказал, что завещание схиархимандрита Зосимы перед смертью «прогремело очень мощно».

    «Оно дало четкую и ясную установку: строго держитесь Русской православной церкви – в ней спасение. А в случае автокефалии … прекращается поминовение правящего архиерея, который пошел на компромисс и поминается святейший патриарх Московский и Всея Руси», – рассказал игумен.

    Схиархимандрит Зосима (в миру Иван Сокур) родился 3 сентября 1944 года в селе Косолманка Свердловской области. Учился в Ленинградской духовной семинарии. В 1975 году был пострижен в монахи с именем Савватий. В 1998 году в селе Никольское (ныне ДНР) основал Успенскую Николо-Васильевскую обитель. В 1990 году был возведен в сан архимандрита, а в 1992 году пострижен в схиму с именем Зосима. Старец скончался 29 августа 2002 года, он похоронен на территории своего монастыря в часовне около Свято-Успенского собора.

    Коментарии (5)
    9 сентября 2023, 07:57
    Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым

    Маск: Желание Киева использовать Starlink для атак на Крым идет против правил SpaceX

    Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым
    @ Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сервис компании SpaceX под названием Starlink не может быть использован для украинских атак на Крым, поскольку это запрещено пользовательским соглашением.

    Маск на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) напомнил, что никогда и не обещал, что действие сети Starlink затронет Крым. По его словам, данная система является гражданской, ее нельзя применять для военных наступательных действий, передает ТАСС.

    Бизнесмен добавил, что сейчас SpaceX создает сеть Starshield, идентичную Starlink, но уступающую ей в масштабах. Она, как обещает Маск, будет находиться под контролем правительства США.

    Накануне Маск говорил, что, согласись он на просьбу Киева активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя, то его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».

    Коментарии (12)
    9 сентября 2023, 13:25
    Силы России нанесли удары по базам подготовки диверсионных групп ВСУ
    Силы России нанесли удары по базам подготовки диверсионных групп ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Со 2 по 9 сентября Вооруженные Силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры Украины и базам подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и БПЛА. Целями ударов стали объекты портовой инфраструктуры Украины, радиотехнической разведки, производства безэкипажных катеров, складам хранения западного вооружения и боеприпасов, а также топлива. Кроме того уничтожены базы подготовки диверсионных групп ВСУ и террористов так называемого Русского добровольческого корпуса, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В результате нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки и материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, которые действуют на Запорожском и Херсонском направлениях, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (9)
    9 сентября 2023, 15:44
    Шерпа России назвала сложными переговоры по украинскому кризису в рамках G20
    Шерпа России назвала сложными переговоры по украинскому кризису в рамках G20
    @ Javed Dar/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Переговоры по украинскому вопросу в рамках саммита Большой двадцатки в Нью-Дели были очень сложными, но сработала коллективная позиция стран БРИКС, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

    Лукаш назвала саммит G20 в Нью-Дели одним из самых сложных за всю историю Группы.

    «По украинскому сюжету были очень сложные переговоры, прежде всего, наверное, сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров», – сказала она, добавив, что страны G20 договорились действовать в едином ключе по вопросу урегулирования конфликтов по всему миру.

    Кроме того, добавила Лукаш, «Группа двадцати» в этом году перевернула определенную страницу в истории, «и голос развивающегося мира, глобального Юга зазвучал в полную силу», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что лидеры «Большой двадцатки» в итоговой декларации саммита в Индии признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему компромисс участников G20 по Украине стал прорывом.

    Коментарии (15)
    9 сентября 2023, 12:28
    Захарова призвала не поддаваться на провокации западных СМИ о заявлении G20
    Захарова призвала не поддаваться на провокации западных СМИ о заявлении G20
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала не поддаваться на провокации западных журналистов по теме интерпретации итогового заявления саммита «Большой двадцатки» (G20).

    Захарова отметила, что западные СМИ соревнуются в интерпретации то «согласованного», по версии Bloomberg, то «несогласованного», по версии Financial Times, заявления «Большой двадцатки». «На кого рассчитан этот информационный мусор ? На бездомных Филадельфии?» – задается вопросом Захарова в Telegram.

    По ее словам, все, кто хоть что-то смыслит в работе над такими документами, понимают, что согласованным является только официально  опубликованный текст. «До этого может быть все, что угодно. Можно комментировать ход переговоров. Но заявлять или утверждать, что та или иная часть не подлежит пересмотру, не возьмется ни один шерпа», – добавила она, призвав не поддаваться на провокации.

    Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что дипломаты стран «Большой двадцатки» (G20) согласовали компромиссные формулировки по конфликту на Украине.

    Коментарии (32)
    9 сентября 2023, 03:10
    Появились сообщения о планах США передать Киеву ракеты ATACMS

    ABC: США склоняются к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS

    Появились сообщения о планах США передать Киеву ракеты ATACMS
    @ Defense Ministry/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    США могут включить в новый пакет военной помощи для Украины тактические баллистические ракеты ATACMS, этот вопрос сейчас рассматривается в вашингтонской администрации, сообщили американские СМИ.

    Неназванный чиновник США сообщил телеканалу ABC, что данные ракеты «будут направлены». При этом он добавил, что позиция американских властей по данному вопросу может измениться, передает ТАСС.

    Еще одно должностное лицо американской администрации, имя которого не раскрывается, сообщило, что вопрос поставок ATACMS «находится на рассмотрении». ПО его словам, уже в следующем пакете помощи этот тип вооружений может быть передан киевскому режиму.

    Со ссылкой на источник телекомпания отмечает, что даже если поставки ATACMS украинской стороне будут одобрены, процесс передачи ракет может «затянуться на несколько месяцев».

    Между тем представитель Совета по национальной безопасности Белого дома на просьбу прокомментировать данную информацию сообщил РИА «Новости», что не может подтвердить сообщение телеканала ABC, согласно которому американские власти склоняются к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS.

    Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинские власти неоднократно просили западных партнеров поставить дальнобойные ракеты ATACMS, причем «как можно быстрее».

    В июле СМИ писали, что США не планируют передавать Киеву такой тип вооружений.

    Коментарии (14)
    9 сентября 2023, 18:51
    Киевские власти высказали недовольство декларацией саммита G20 по Украине

    МИД Украины выразил недовольство декларацией саммита G20 по украинскому конфликту

    Киевские власти высказали недовольство декларацией саммита G20 по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    «Группе двадцати» «нечем гордиться» в связи с формулировками итоговой декларации, касающимися конфликта на Украине, участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской, запрещен в России) поблагодарил участников саммита, которые вписали «сильные формулировки» в итоговую декларацию, но в то же время выразил недовольство компромиссным текстом документа, который не содержит антироссийских формулировок, угодных Киеву. Он заявил, что «Группе двадцати» нечем гордиться, передает ТАСС.

    Также Николенко остался недоволен тем, что украинская сторона не была приглашена на саммит G20, он считает, что представители киевских властей «могли бы объяснить ситуацию дипломатам».

    Сотрудник украинского МИД опубликовал отрывок из текста итоговой декларации G20 с собственными правками, которые угодны властям Киева.

    Так, Николенко зачеркнул словосочетание «все страны» и заменил его на «Россия» в отрывке, где содержится призыв к соблюдению устава ООН и отказу от использования силы. Он также убрал фразу о существовании разных точек зрения на украинский кризис, вписав формулировку,  согласно которой участники должны были «единогласно осудить» Россию.

    Ранее стало известно, что дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, почему компромисс участников G20 по Украине стал прорывом

    Коментарии (5)
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    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

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