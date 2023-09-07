История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.6 комментариев
Рогов: ВСУ семь раз ложно заявляли о взятии Работино
Село Работино в Запорожской области остается под огневым контролем российских сил, хотя ВСУ уже не менее семи раз заявляли о его взятии, сообщил глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, Работино повторяет судьбу Пятихаток и Урожайного, о взятии которых ВСУ говорили большое количество раз.
«По Работино я насчитал семь (сообщений ВСУ) с разницей в несколько недель, что село якобы под контролем ВСУ, однако это не соответствует действительности», – сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Рогов добавил, что бои за Работино продолжаются, российские войска удерживают юго-западные окраины села и все находящиеся южнее господствующие высоты.
Ранее Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки в районах Работино и Вербового Запорожской области.