Рогов: ВСУ семь раз ложно заявляли о взятии Работино

Tекст: Алина Власенко

По его словам, Работино повторяет судьбу Пятихаток и Урожайного, о взятии которых ВСУ говорили большое количество раз.



«По Работино я насчитал семь (сообщений ВСУ) с разницей в несколько недель, что село якобы под контролем ВСУ, однако это не соответствует действительности», – сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Рогов добавил, что бои за Работино продолжаются, российские войска удерживают юго-западные окраины села и все находящиеся южнее господствующие высоты.

Ранее Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки в районах Работино и Вербового Запорожской области.