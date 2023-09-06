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Минобороны заявило об отражении украинских атак в районе Работино
На Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки в районах Работино и Вербового Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Изменений в тактическом положении российских войск нет, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки ликвидированы порядка 40 военнослужащих, танк, две броне машины, два пикапа, две американские артсистемы М777, три* американские самоходных артиллерийских установки М109 Paladin, британское орудие FH-70, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30 и две самоходные арт установки «Гвоздика».
На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили десять атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ возле Клещеевки, Орехово-Василевки, Химика, Невельского и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР).
В районе Артемовска ДНР нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ. В ходе боев на этом направлении противник потерял до 285 военнослужащих, танк, две машины пехоты, самоходную артустановку «Гвоздика», пушку «Рапира» и пункт управления беспилотниками, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» при поддержке авиации отражена атака штурмового отряда 38-й механизированной бригады ВСУ около Новодонецкого ДНР.
Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Урожайным и Новодонецким ДНР. Потери противника на этом направлении составили более 180 военнослужащих, пять танков, две бронемашины, польская самоходная артиллерийская установка Krab, две самоходные гаубицы «Гвоздика», орудие Д-20.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом