Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.0 комментариев
В США рассказали о потерях ВСУ в ходе контрнаступления у Работино
NYT: Потери ВСУ в ходе контрнаступления непропорциональны площади отвоеванных земель
Контрнаступление у села Работино в Запорожской области обернулось для ВСУ несоразмерно большими потерями, пишет New York Times.
Цена за продвижение украинских войск в Работино «непропорциональна площади отвоеванных земель», и потери будут только расти на фоне риска ослабевания поддержки Запада, констатирует NYT, передает РИА «Новости». «Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни», пишет издание.
Авторы статьи также отмечают «огромные риски», с которыми столкнулось украинское наступление, так как без решительных успехов поддержка Запада может ослабнуть, и Киев может столкнуться с давлением с целью начала переговоров о прекращении огня.
Во вторник Вооруженные силы России уничтожили колонну с бронетехникой украинских войск, которая двигалась в сторону Работино.