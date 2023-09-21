В США рассказали о потерях ВСУ в ходе контрнаступления у Работино

NYT: Потери ВСУ в ходе контрнаступления непропорциональны площади отвоеванных земель

Tекст: Валерия Городецкая

Цена за продвижение украинских войск в Работино «непропорциональна площади отвоеванных земель», и потери будут только расти на фоне риска ослабевания поддержки Запада, констатирует NYT, передает РИА «Новости». «Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни», пишет издание.

Авторы статьи также отмечают «огромные риски», с которыми столкнулось украинское наступление, так как без решительных успехов поддержка Запада может ослабнуть, и Киев может столкнуться с давлением с целью начала переговоров о прекращении огня.

Во вторник Вооруженные силы России уничтожили колонну с бронетехникой украинских войск, которая двигалась в сторону Работино.