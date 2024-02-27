Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
В Конгрессе США признали помощь Украине не приоритетной задачей
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что считает первостепенной задачей обеспечение безопасности на южной границе страны, а не поддержку Киева.
После совещания с главой США Джо Байденом Джонсон сообщил, что на встрече в Белом доме обсуждался законопроект о дополнительном финансировании, в том числе выделении средств на помощь Украине, передает ТАСС.
По словам Джонсона, Палата представителей занимается этим вопросом, но основным приоритетом для США является обеспечение безопасности границы с Мексикой.
На прошлой неделе члены Палаты представителей США Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден предложили альтернативный вариант законопроекта о выделении средств Украине.