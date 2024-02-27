В Конгрессе США признали помощь Украине не приоритетной задачей

Tекст: Валерия Городецкая

После совещания с главой США Джо Байденом Джонсон сообщил, что на встрече в Белом доме обсуждался законопроект о дополнительном финансировании, в том числе выделении средств на помощь Украине, передает ТАСС.

По словам Джонсона, Палата представителей занимается этим вопросом, но основным приоритетом для США является обеспечение безопасности границы с Мексикой.

На прошлой неделе члены Палаты представителей США Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден предложили альтернативный вариант законопроекта о выделении средств Украине.