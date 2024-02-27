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    Венгрия одобрила вступление Швеции в НАТО
    Охлобыстин подтвердил награду в 10 млн рублей за уничтожение Abrams
    Военный аналитик: ВСУ после Авдеевки будут откатываться до реки Дурная
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    Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «ГДР» как зеркало развала СССР

    Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Сериал «ГДР» – это многослойное произведение, манифест нового поколения: «как мы видим из 2024 года исторический распад социалистической послевоенной системы, грядущий распад СССР».

    15 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Палестино-израильский конфликт может добить Египет

    Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.

    14 комментариев
    27 февраля 2024, 00:54 • Новости дня

    Российская ПВО уничтожила выпущенные Украиной по Белгородской области ракеты

    Российская ПВО уничтожила выпущенные украинскими войсками по Белгородской области ракеты РСЗО «Град»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку устроить террористическую атаку, выпустив по Белгородской области снаряды РСЗО «Град», сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что средствами ПВО все шесть снарядов были сбиты в воздухе.

    Напомним, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила шесть воздушных целей, никто не пострадал, разрушений нет.

    26 февраля 2024, 17:28 • Новости дня
    В ДНР впервые уничтожен танк Abrams

    Советник главы ДНР Гагин: Около Авдеевки уничтожили первый танк Abrams

    В ДНР впервые уничтожен танк Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У Авдеевки уничтожен первый танк Abrams, задействованный украинскими военными, сообщил советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

    Военные сообщили об уничтожении первого Abrams у Авдеевки, это может быть машина, которую ВСУ показывали в пропагандистском ролике до освобождения ВС России этого города, сказал Гагин РИА «Новости».

    По его словам, ВСУ до этого момента берегли американский танк и не выводили его на линию боевого соприкосновения.

    Гагин подчеркнул, что любая иностранная техника уязвима, ее новые поставки в ВСУ «разделят участь предыдущих», их переплавят для восстановления городов Донбасса.

    Ранее Forbes сообщала, что ВС России под Авдеевкой уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams.

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    26 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    Стало известно об убийстве в Испании другого русского перед смертью Кузьминова

    Житель Вильяхойоса: Перед смертью Кузьминова в том же районе убили русского

    Tекст: Ольга Никитина

    В муниципалитете Вильяхойоса в Испании незадолго до того, как обнаружили тело перебежчика из России Максима Кузьминова, был убит другой русский, рассказал владелец расположенного там ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон.

    Фусьон рассказал РИА «Новости», что в этом районе проживают в основном выходцы из постсоветского пространства, а русские и украинские магазины пользуются большой популярностью. После начала СВО, по его словам, стали чаще происходить драки между украинцами и русскими. При этом в последнее время ситуация, как отметил мужчина, «относительно стабилизировалась». «Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», – сказал он, добавив, что произошло это из-за «каких-то разборок». У испанцев этот район считается неспокойным, отметил Фусьон.

    Когда появились сообщения о смерти «гражданина Украины», все решили, что это осуществили профессионалы, поскольку «двух мужчин, выехавших из гаража, никто не смог идентифицировать». Они не попали в объективы камер видеонаблюдения и не оставили никаких следов.

    В свою очередь местный агент недвижимости Ана Мария сообщила, что после случая со смертью Кузьминова агенты недвижимости в испанском Вильяхойосе намерены ужесточить требования к потенциальным арендаторам, поскольку не доверяют людям с украинскими паспортами. «Мало ли что за человек будет стоять за этими документами», – сказала она.

    По словам другого агента Дмитрия, местные жители задумались о дополнительных мерах безопасности. Люди хотят увеличить число камер видеонаблюдения и добавить освещение в гаражах, рассказал он.

    В феврале испанская пресса заявила о смерти Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    Сообщалось, что поддельные документы Кузьминов получил от испанских властей.

    При этом Кремль не располагает информацией о якобы убийстве в Испании Кузьминова. До сих пор нельзя стопроцентно утверждать, что Кузьминов действительно убит.

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    26 февраля 2024, 10:22 • Новости дня
    Стало известно о тайных переговорах Германии с Индией по боеприпасам для ВСУ

    Spiegel: Германия и Индия ведут тайные переговоры по покупке снарядов для ВСУ

    Стало известно о тайных переговорах Германии с Индией по боеприпасам для ВСУ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия ведет негласные переговоры с Индией, в арсенале которой имеются сотни тысяч артиллерийских снарядов, по вопросу покупки боеприпасов для нужд вооруженных сил Украины, сообщили немецкие СМИ.

    Источники Der Spiegel рассказали, что сделку хотят провести через посредников, власти Индии не хотят продавать снаряды в открытую, чтобы не портить отношений с Россией, передает РБК.

    Такие же сделки Германия может заключить и с арабскими странами, добавляет издание. Необходимые запасы боеприпасов, по мнению экспертов, могут быть найдены у некоторых африканских стран и балканских государств.

    По оценке спецслужб Германии, не позже июня, а возможно и раньше, ВСУ исчерпают запасы боеприпасов.

    При этом, как заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг, у ФРГ нет нехватки денег на соответствующие закупки: только на 2024 год немецкое правительство выделит 7 млрд евро на оружие для ВСУ. Фрейдинг посетовал на то, что артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны к покупке в мире.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что государства Запада на фоне недостатка собственных боеприпасов, которые они могут отправить Украине, ищут их в третьих странах.

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    26 февраля 2024, 12:30 • Новости дня
    Военный аналитик оценил продвижение войск России в Работино

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Работино приведет к обнулению успехов ВСУ в контрнаступлении

    Военный аналитик оценил продвижение войск России в Работино
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Работино – символ летнего контрнаступления ВСУ. Освобождение поселка российской армией будет означать обнуление достижений противника на этом направлении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские войска вошли в Работино.

    «Наиболее острая ситуация на Запорожском направлении сейчас складывается в районе села Работино. Судя по некоторым данным, бои ведутся в центре населенного пункта, так как ВСУ попытались контратаковать наши наступающие части с северных окраин. Кроме того, чуть менее напряженные столкновения происходят около Вербового», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «На западе Запорожского направления российская армия отбросила противника на окраину Пятихаток. В районе Каменского, почти на самом берегу Днепра, наши войска также срезают небольшой выступ, который противник смог создать в ходе летнего контрнаступления», – отмечает собеседник.

    «В районе Времевского выступа ВС России продвигаются от Приютного, тем самым создавая угрозу для противника, обороняющегося в Урожайном и Старомайорском. Также наша армия обстреливает дорогу из Угледара в Новомихайловку, а в самом селе бои ведутся на юге и востоке населенного пункта», – подчеркивает он.

    «Работино является символом летнего контрнаступления ВСУ. Российские войска, очевидно, хотят устранить те немногие успехи, которых смог добиться противник во время летнего контрнаступления. С этой точки зрения взятие данного населенного пункта будет знаковым событием. Сейчас мы стремимся освободить это село и занять все участки линии Суровикина», – акцентирует эксперт.

    «Однако следует помнить, что Работино – это не первый символ для Украины. До этого были Мариуполь, Лисичанск и Артемовск. И все это Киев попытался стереть из памяти. Даже Авдеевку, которая была крупной крепостью ВСУ под Донецком, постигла та же судьба. Поэтому следует ожидать, что данное село также окажется в списке «забытых», – поясняет он.

    «С военной точки зрения Работино не столь значимо. Тем не менее без взятия данного населенного пункта невозможно выровнять фронт и обеспечить его устойчивость. После возвращения ранее утраченных позиций мы, вероятно, сохраним давление на противника, вынуждая его держать силы в этом районе и отвлекая от других участков», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее российские войска вошли в село Работино, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что до недавнего времени служило для Украины главным символом летнего контрнаступления. ВСУ пришлось «заплатить несоизмеримую цену за этот клочок искалеченной земли». Противник потерял «тысячи человеческих жизней и огромное количество техники». «Как оказалось – напрасно!», – подчеркнул глава региона.

    Кроме того, губернатор Запорожской области указал на коренное изменение ситуации на фронте. Он заявил, что российские войска «планомерно и настойчиво наступают, перемалывая силы деморализованного противника».

    О том, что российские силы зашли в село сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наши ребята сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка. Под их огневым контролем весь населенный пункт. Большая часть поселка остается в серой зоне, боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища», – сказал он.

    Напомним, Рогов отмечал, что ВСУ вывели из Работино около половины находившихся там военнослужащих. Однако он указал, что под Орехов было стянуто много резервов противника. Если ранее, по его мнению, данный участок фронта был донором, и отсюда отправляли боевиков в Авдеевку, Часов Яр, в сторону ЛНР и Харьковской области, то теперь Украина снова начала перебрасывать на Запорожское направление живую силу и технику.

    Минобороны в своем Telegram-канале накануне сообщило, что в районе Работино были отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 американского производства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что успех под Авдеевкой дал российским войскам преимущество на других участках фронта, в том числе и под Работино.

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    26 февраля 2024, 08:37 • Новости дня
    Шеремет: Реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок

    Депутат Шеремет: Реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок

    Шеремет: Реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Реальные потери, которые несут ВСУ, способны повергнуть украинцев в шок, поэтому Владимир Зеленский сознательно скрывает ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

    Шеремет заявил РИА «Новости», что Зеленский является безответственным руководителем, а также предателем и трусом.

    Своими «виртуальными» заявлениями о потерях в рядах ВСУ президент Украины пытается поднять боевой дух военных, измотанных «мясными штурмами», подчеркнул депутат нижней палаты российского парламента.

    Напомним, Зеленский ранее заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта якобы составили 31 тыс. человек.

    Официальный предстатель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Зеленский врет, и это понимает каждый гражданин Украины.

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    26 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    В США заявили о готовности Европы остаться без артиллерии ради Украины
    В США заявили о готовности Европы остаться без артиллерии ради Украины
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза готовы прибегнуть к крайним мерам, чтобы обеспечить боеспособность Украины, пишет американское издание Military Watch Magazine.

    Издание привело в пример решение датского правительства о передаче всех артиллерийских запасов страны Украине, передает РИА «Новости».

    «Примером может служить Дания, чье правительство <...> решило передать ВСУ все свои артиллерийские запасы, в результате чего скандинавская страна осталась вообще без артиллерии», – пишет журнал.

    Также отмечается, что США столкнулись с нехваткой запчастей, производственных линий и профессиональных кадров, пытаясь восполнить переданное Украине вооружение.

    Ранее сообщалось, что Италия исчерпала запасы вооружений для поддержки Украины, для восстановления потребуется минимум два года.

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    26 февраля 2024, 03:57 • Новости дня
    Берлин заявил о возможной причастности России к гибели перебежчика Кузьминова

    Глава немецкого МВД Фезер не исключила причастность России к гибели перебежчика Кузьминова

    Берлин заявил о возможной причастности России к гибели перебежчика Кузьминова
    @ Serhat Kocak/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что Россия может быть причастна к гибели угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова в Испании.

    Фезер сообщила, что немецкие органы безопасности взаимодействуют с властями Испании, где «расследование убийства российского перебежчика идет полным ходом», передает РБК со ссылкой на Bild.

    Фезер пояснила, что ее страна занимается обеспечением безопасности россиян, которые уехали из России по политическим причинам и получили убежище.

    Она выступила с утверждением, будто речь может идти о «государственном терроризме», но никаких доказательств не привела, передает ТАСС.

    В феврале испанская пресса заявила о смерти Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не располагает информацией о якобы убийстве в Испании Кузьминова. До сих пор нельзя стопроцентно утверждать, что Кузьминов действительно убит.

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    26 февраля 2024, 13:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил заявление Зеленского об утечках информации

    Политолог Скачко: Зеленский придумал образ «Штирлица», чтобы переложить ответственность за провалы ВСУ

    Эксперт объяснил заявление Зеленского об утечках информации
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Зеленский не просто так заявил о неких утечках информации и передачи данных России. Это может быть как проявлением его паранойи, так и намеренной попыткой создать образ «Штирлица», работающего в интересах Москвы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко.

    «Слова Зеленского об утечках информации стоит рассматривать с двух сторон. Так, мы можем наблюдать проявление развившейся у него паранойи. Но в то же время не стоит исключать, что это попытка снять с себя ответственность за провалы украинской армии и переложить ее на каких-то шпионов», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «В этой логике создание образа «Штирлица», работающего в интересах России, представляется вполне логичным», – пояснил собеседник. При этом спикер указал, что политическое и военное руководство Украины давно превратилось в «клубок змей». «Сейчас процессы «взаимного поедания» резко обострились, в том числе из-за сокращения «кормовой базы». К этому добавляется страх ответственности и физической расправы. Как следствие, создается гнетущая атмосфера не только в украинском обществе, но и в самом офисе Зеленского», – уточнил политолог.

    Намерения Зеленского создать несколько планов наступательных операций ВСУ спикер объясняет ранее звучавшей критикой со стороны Запада. «Основной претензией иностранной прессы и западных чиновников к киевским властям в прошлом году было то, что те не разработали «план Б» по развитию конфликта. Тогда, впрочем, у них не было и «плана А». Сейчас же Зеленский показывает своим партнерам, что он исправляется, что у Украины «будет несколько замыслов, и будущая кампания точно не прогорит». Но, опять же, при условии, что Запад окажет помощь», – пояснил Скачко.  

    Ранее Владимир Зеленский во время форума «Украина. Год 2024» дал пресс-конференцию, в ходе которой сделал ряд любопытных заявлений. Так, он сказал, что план контрнаступления ВСУ в 2023 году был известен Москве заранее. Зеленский намекнул, что информацию мог «слить» кто-то из зарубежных партнеров Киева или членов ставки главнокомандующего.

    Он пояснил, что в ставку входит «командование тех или иных направлений». Также есть «партнеры» Украины, которым Киев сообщает планы «некоторых направлений действия», поскольку эти страны передают Украине вооружения и без получения информации «не выделят соответствующий пакет». «Когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей», – заявил Зеленский. Однако он не стал раскрывать, кого именно подозревает.

    На вопрос, планируют ли вооруженные силы Украины новое контрнаступление, Зеленский ответил, что «планов будет готовиться несколько из-за утечки информации». Причем считаться с потерями он, похоже, не собирается, потому что, как следует из этой пресс-конференции, Зеленский запросто может озвучить цифры, взятые с потолка. Так, по его данным, за время начавшегося 24 февраля 2022 года конфликта погибли 31 тыс. украинских военных. Называть число раненых и пропавших без вести он не стал. «Я не скажу, сколько у нас раненых, потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя», – объяснил Зеленский.

    Блогер Сергей Черкасский в Telegram-канале в ответ на заявление Зеленского подчеркнул, что «все-таки он очень хороший комик». Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в свою очередь подчеркнул, что «исходя из цифры 31 тыс. погибших с украинской стороны, озвученной Зеленским, будем считать, что в каждом населенном пункте Украины погиб всего один человек. А в целом украинская армия потеряла 3,1% своих солдат». «Только возникает вопрос: а что делать с кладбищами в каждом населенном пункте Украины и что за истерика вокруг мобилизации, если украинская армия численностью в один миллион солдат в два раза превышает численность российской армии, задействованной в СВО?» – поинтересовался он.

    Озвученные Зеленским данные также стали одной из обсуждаемых тем в западной прессе. Как отмечает The New York Times, Вашингтон оценивал потери ВСУ в 70 тыс. убитыми и до 120 тыс. ранеными по состоянию на лето 2023 года. Это более чем в два раза выше названной Зеленским цифры в 31 тысячу, подчеркивает издание.

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    26 февраля 2024, 13:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Ласточкино возле Авдеевки
    Российские войска освободили Ласточкино возле Авдеевки
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки освободили поселок Ласточкино, расположенный на Авдеевском направлении, сообщило российское Министерство обороны.

    Группировка «Центр» на этом направлении продолжила улучшать положение по переднему краю, освободив поселок, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены скопления живой силы и техники 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ у Уманского, Нетайлово и Очеретино в ДНР.

    Отражены шесть контратак украинских штурмовиков 53-й, 61-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой бригад у Северного, Первомайского и Петровского, две атаки подразделений 24-й механизированной и 71-й егерской бригад у Ленинского и Новобахмутовки.

    ВСУ потеряли до 410 человек, танк, три БМП, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и гаубицу Д-30.

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    26 февраля 2024, 19:15 • Новости дня
    Военный аналитик: ВСУ после Авдеевки будут откатываться до реки Дурная

    Военный аналитик Онуфриенко: ВС России сосредоточатся на отбрасывании ВСУ от Горловки и Донецка

    Военный аналитик: ВСУ после Авдеевки будут откатываться до реки Дурная
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    ВСУ после поражения в Авдеевке будут откатываться до реки Дурная, но ВС России нет смысла штурмовать водную преграду. Вместо этого, скорее всего, Российская армия сделает ставку на сходящиеся удары в направлении Торецка, чтобы отодвинуть фронт от Горловки и Донецка. К такому выводу пришел военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя освобождение поселка Ласточкино под Авдеевкой.

    «О том, что противник не удержится на линии Степовое – Ласточкино – Северное, было понятно с самого начала. Они не готовили эту линию обороны и, как показала практика, удержаться на ней не смогли, а только немножко затормозили наше движение. По сути, за неделю ВСУ все потеряли. Сейчас в Северном и Ласточкино идут зачистки», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Кстати, ранее ресурс противника DeepState сообщал и публиковал видео выхода ВСУ из Ласточкино в Орловку. Также российские силы взяли Степовое, противник ушел оттуда практически без боя. Сейчас у ВСУ сформировалась оборона по предполагаемой изначально линии Бердычи – Семеновка – Орловка – Тоненькое», – указал собеседник.

    «Впрочем, бои за эту линию будут еще идти, я думаю, до середины марта как минимум. Но самое главное, что после того, как противник откатится с этих позиций, он просто уйдет западнее за водораздел. От Бердычей на юг идет река Дурная. Она идет до Орловки, затем поворачивает к Тоненькому и дальше раздваивается. И для нас в лоб штурмовать эту реку смысла нет», – детализировал аналитик.

    «Для российских сил логичнее остановиться на линии Бердычи – Орловка – Тоненькое с выходом на Первомайское, провести зачистку и далее идти на юг. У нас достаточно много перспективных направлений для дальнейшего развития локальных наступлений. Цель сейчас – отодвинуть линию фронта от Донецкой агломерации. Потому логично ожидать, что после зачистки Авдеевского узла и взятия населенного пункта Красное, который расположен к западу от Артемовска, ВС РФ нанесут сходящиеся удары в направлении Торецка», – считает спикер.

    «Торецк – это последний относительно крупный город, который вплотную примыкает к Горловке. Его освобождение в значительной мере отодвинет линию фронта от Горловки, от Донецка, и уменьшит количество обстрелов, которым сегодня подвергаются все близлежащие населенные пункты ДНР, включая столицу», – продолжил специалист.

    «По моему мнению, дальнейшего российского продвижения от Авдеевки на запад не будет. Иначе это будет выходящее за рамки гибкой обороны крупное наступление, требующее привлечения совершенно других материально-технических и человеческих ресурсов. Такая задача не стоит. Это бесперспективное направление. К тому же проводить стратегическое наступление в Донецкой агломерации, где масса городов, переходящих один из другого, и штурмовать их в лоб – это лишняя трата ресурсов и сил», – отметил он.

    «В общем: российские силы дойдут до линии Бердычи – Орловка – Тоненькое, и на какое-то время на этом участке ситуация стабилизируется. А дальше можно ожидать развития нашего наступления на юг и на север», – резюмировал Онуфриенко.

    Напомним, на Авдеевском направлении подразделения российской группировки войск «Центр» освободили Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю. Об этом сообщило в понедельник Минобороны РФ в своем Telegram-канале. «Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Уманское, Нетайлово и Очеретино ДНР», – говорится в сообщении.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Авдеевка полностью зачищена от военных ВСУ, но пока не до конца разминирована. По его словам, зачистка Авдеевки не означает, что в населенном пункте нет никаких опасностей.

    По его словам, кроме неразорвавшихся боеприпасов в Авдеевке сохраняется риск атак с воздуха, поэтому пока нет возможности свободно и безопасно находиться на территории города. В Авдеевке, по подсчетам Пушилина, остаются несколько сотен мирных жителей.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, как Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ.

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    26 февраля 2024, 05:24 • Новости дня
    Рогов после слов Зеленского напомнил об «огромных полях кладбищ» на Украине

    Рогов напомнил об «огромных полях кладбищ» на Украине и оценил потери ВСУ в полмиллиона солдат

    Рогов после слов Зеленского напомнил об «огромных полях кладбищ» на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Потери вооруженных сил Украины за время российской специальной военной операции составили не менее полумиллиона человек, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что подтверждением его слов могут послужить «огромные поля кладбищ по всей территории, подконтрольной режиму Зеленского, где под украинским флагом хоронят солдат», передает РИА «Новости».

    Как заявил Рогов, «это не потери для ЗеФюрера», поэтому президент Украины Владимир Зеленский «про них даже не говорит», предпочитая рассказывать «про какую-то виртуальную 31 тысячу, существенно занижая число реальных потерь». По словам Рогова, такие потери ВСУ понесли только «за один летний месяц прошлогоднего «контрнаступа».

    Напомним, Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери ВСУ за два года конфликта якобы составили только 31 тыс. человек. Блогеры и журналисты высмеяли нереалистичность слов Зеленского.


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    26 февраля 2024, 01:58 • Новости дня
    Фицо упрекнул Запад в стремлении к «тотальной эскалации» на Украине

    Фицо выразил опасения в стремлении Запада к наихудшему решению по ситуации на Украине

    Фицо упрекнул Запад в стремлении к «тотальной эскалации» на Украине
    @ Alex Halada/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В преддверии встречи ряда европейских и мировых лидеров в Париже глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил опасения, что Запад по ситуации на Украине идет к принятию наихудшего решения.

    Фицо признался, что «мороз по коже идет» от информации относительно тем, которые будут обсуждаться в понедельник в Париже. В связи с этим Фицо решил провести утром в понедельник заседания правительства и государственного совета безопасности страны, передает ТАСС.

    Фицо заверил, что не позволит втянуть словацких военных в прямое участие в конфликте на Украине, даже если это будет стоить ему поста премьера. Как заявил Фицо, страны Запада могут либо сохранить «безграничную военную и финансовую помощь» Украине, либо составить осмысленный план мирного урегулирования. По его мнению, Запад предпочтет двигаться к «тотальной эскалации напряженности».

    Напомним, Фицо заявлял, что принятые в огромном объеме санкции против России не работают, но эта тема для Европейского союза является табуированной.

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    26 февраля 2024, 20:28 • Новости дня
    Макрон признал резкое ухудшение положения ВСУ
    Макрон признал резкое ухудшение положения ВСУ
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация на фронте для Украины стремительно ухудшается, ее союзникам необходимо активизировать усилия в вопросе оказания помощи, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Положение Украины на фронте все более и более тяжелое», – сказал Макрон на открытии конференции по поддержке Украины в Елисейском дворце, передает ТАСС.

    Французский лидер призвал партнеров Киева «проявить больше активности» в деле поддержки Украины, подчеркнув, что это «предполагает принятие сильных решений».

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о риске эскалации на Украине.

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    26 февраля 2024, 07:49 • Новости дня
    Украинский военный рассказал о бегстве ВСУ из Авдеевки

    Сдавшийся украинский военный рассказал, как неделю прятался в разрушенном доме

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащий ВСУ Дмитрий Дядчук, взятый в плен российскими военными, подтвердил, что украинские войска отступали из Авдеевки хаотично и несвоевременно, потери были высокими.

    Дядчук рассказал: «Пошел штурм. Всех убили. Я выпрыгнул в окно, побежал в сторону к своим». Однако затем он услышал «стрельбу со стороны своего подразделения» и спрятался в одном из домов.

    При этом Дядчук сообщил, что у него «не было рации, связи никакой», о пути отступления его не проинформировали. «Знал просто, с какой стороны меня привезли, и все», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ему с сослуживцами сообщили, что их направят «в Донецкую область», но не предупредили, что речь идет об Авдеевке. Подразделение Дядчука доставили в город за неделю до российского штурма. Дядчук хотел сдаться сразу, но боялся огня с украинской стороны. Он сказал, что оставался в здании семь с половной дней без еды, нашел пятилитровую баклажку воды, которую пил, пока вода не замерзла. По словам военного, последние три дня пришлось ждать без воды.

    «Меня взяли в плен красиво. Меня не били. Я просто сдался. Меня связали, обыскали», – сообщил он, добавив, что российский медик поинтересовался, требуется ли Дядчуку помощь, обработал «пулевое сквозное незначительное» ранение в ноге и «сказал, что все будет хорошо».

    Судя по числу трупов бойцов ВСУ, которые видел Дядчук, потери украинских сил в Авдеевке были высокими. По мнению военного, если бы у его сослуживцев появилась возможность, они бы тоже сдались.

    Напомним, военнослужащие российской 55-й гвардейской мотострелковой (горной) бригады ЦВО показали путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки.

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    26 февраля 2024, 19:54 • Новости дня
    В Хорватии спрогнозировали стремительные события после Авдеевки

    В Хорватии заявили о переломе в украинском конфликте после взятия Авдеевки Россией

    В Хорватии спрогнозировали стремительные события после Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение Авдеевки российскими войсками стало переломным моментом в зоне специальной военной операции на Украине, за которым последует стремительное развитие событий, пишет хорватское издание Advance.

    Российская армия намерена положить конец застою на фронте и взять инициативу в свои руки, а взятие Авдеевки только поспособствует этому, пишет Advance, передает РИА «Новости». ВСУ могут столкнуться с чередой событий на передовой уже через месяц, отмечается в материале.

    Украинской армии будет сложно отстаивать каждый участок по всей линии фронта в борьбе с превосходящей по численности армией, а на наступление у Украины больше нет никаких шансов, пишет автор.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ.

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