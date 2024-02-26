В ЛНР признали факт геноцида в период фашистской оккупации в годы Великой Отечественной

Tекст: Алексей Дегтярев

Заявление прокуратуры о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных нацистами и их пособниками в период оккупации территории ЛНР в 1942-1943 годах (ранее –Ворошиловградской области) удовлетворено, передает РИА «Новости».

Заявление подготовили по поручению генпрокурора Краснова. Прокуратура региона представила в суде архивные документы, фото- и видеоматериалы, показания свидетелей, заключения экспертов.

Число человеческих жертв оккупации в городе Ворошиловск (в настоящее время – Алчевск) Серго (Стаханов), Красный Луч, Первомайск, Кировск и Брянка, в Перевальском, Попаснянском районах с середины июля 1942 года до начала сентября 1943 года составило более 99 тыс. человек.

На территории республики 19,3 тыс. советских граждан расстреляли, 7,8 тыс. подверглись пыткам и издевательствам, на каторжные работы в Германию и другие страны угнали свыше 71 тыс. человек. Многие из угнанных погибли или утратили связь с родней.

Нацисты за время оккупации разорили колхозы, совхозы, крестьянские дворы, заводы и фабрики, шахты, железнодорожные станции, школы, музеи, жилые дома и уничтожили электросети.

Суд по представленным доказательствам установил факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных, расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил заявленные требования.

В декабре 2023 года в Курской области на заседании по делу об установлении в регионе факта геноцида народов СССР свидетелями выступили очевидцы преступлений – дети войны.