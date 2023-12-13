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В Курской области допросили свидетелей по делу о геноциде мирных жителей нацистами
В Курской области продолжается судебный процесс по делу о геноциде советского народа. 13 декабря в Музее партизанской славы «Большой дуб» прошло выездное судебное заседание по рассмотрению дела по заявлению прокуратуры Курской области об установлении на территории региона факта военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида народов Советского Союза. В качестве свидетелей на заседании выступили очевидцы преступлений – дети войны и курские историки.
Перед началом судебного заседания участники процесса вместе с губернатором Романом Старовойтом возложили цветы и венки к памятному знаку жителям деревни, которую называют сестрой белорусской Хатыни, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первой своими воспоминаниями поделилась 91-летняя Мария Васильевна Жеребцова. Она рассказала суду о казни партизанки Веры Терещенко. Свидетель была школьницей, когда началась оккупация города Дмитриева.
В качестве свидетеля также был допрошен доктор исторических наук, профессор ЮЗГУ Владимир Коровин. Он рассказал о преследовании нацистами и их пособниками мирных жителей за связь с партизанами. «В октябре 1941 года Глушковский район Курской области одним из первых подвергся оккупации. Фашисты расстреляли и повесили 92 человека. В деревне Забелино Юрасовского сельсовета убили старика Рагулина только за то, что его сын до войны возглавлял местный колхоз. В Дмитриевском районе в первый день оккупации в Поповкинском сельсовете расстреляли секретаря парторганизации сельсовета Никонова и его брата председателя колхоза. Также председателя сельсовета Татаринкого», – рассказал историк.
В судебном заседании объявлен перерыв до 14 декабря 2023 года. Следующее заседание пройдет в Курском областном суде.
Отметим, с октября 1941 по март 1943 года на территории Железногорского и соседних районов вели борьбу в тылу врага отряды 1-й Курской партизанской бригады. Осенью 1942 года против партизан была направлена крупная карательная экспедиция. Под видом борьбы с партизанами немецко-фашистские захватчики стали уничтожать поселки, находящиеся рядом с лесными массивами. 17 октября был полностью уничтожен поселок Большой Дуб. 44 жителя поселка, среди них 26 детей, были зверски убиты карателями за подозрение в помощи партизанам.
Суд в Курской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже восемнадцатым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской, Калужской, Калининградской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленобласти, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Белгородской области.