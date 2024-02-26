Силуанов указал на невозможность безболезненной трансформации мировой экономики

Силуанов заявил о сдвигах глобальной экономики и невозможности безболезненной трансформации

Tекст: Антон Антонов

Силуанов отметил «быструю динамику развития» государств «с развивающимися экономиками». Он напомнил о работах экономиста Рэя Далио, который указывал, что в мире уже не раз менялись формации, когда «тормозившие» страны заменялись новыми. Такие изменения сопровождаются политическими обострениями, передает РИА «Новости».

Сейчас, по словам министра, наблюдается, «абсолютно такая же ситуация». Он подчеркнул, что в нынешний «переломный момент» государства «с развивающимися экономиками уже обогнали по потенциалу» страны G7. При этом Китай и Россию «пытаются сдерживать санкциями». «Это последствия смены парадигмы», – сказал он.

Силуанов указал, что санкции вредят всем. Однако российская экономика смогла с ними справиться, «за прошлый год она выросла на 3,6%», промышленное производство – на 3,5%, реальные располагаемые доходы граждан – на 5,4%. Руководство России работает над обеспечением технологической и финансовой независимости страны.

По его словам, страны БРИКС вырабатывают стратегию действий в условиях рисков для мировой экономики, которые появились вследствие больших долгов и дефицитов бюджетов западных стран.

Силуанов также сообщил, что Минфин России обсуждает с китайскими коллегами возможность привлечения займов в юанях, «сейчас в законе о бюджете предусмотрены займы на внутреннем рынке», хотя «право привлечь займы в юанях есть».

Возможность выхода на рынок с бондами в китайской валюте Минфин рассматривает последние нескольких лет. Большой потребности для бюджета в этом нет – его дефицит успешно финансируется за счет внутренних займов или привлечения средств ФНБ.

Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что доля стран БРИКС по итогам 2023 года увеличилась с 31% до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности и превысила удельный вес «Большой семерки».